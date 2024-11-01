Le ofrecemos soluciones de financiamiento innovadoras, una oferta flexible de servicios con una red de apoyo profesional de más de 7000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos y mejorar el rendimiento de su inversión. Nuestro amplio rango de programas de consultoría y educación en el cuidado de la salud le pueden ayudar a mejorar aún más la eficiencia y eficacia en sus procesos de administración de cuidados.