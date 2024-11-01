Durante las intervenciones neurológicas, la meta es ver con claridad, a la vez que controla la seguridad de todos los participantes. La NeuroSuite Philips con el sistema de rayos X Azurion 7 de nueva generación con detectores de 20'' y 15'' fue diseñado para mejorar el tratamiento y ofrecer una guía efectiva mientras trabaja.
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El diseño del detector perfectfit FD20/15 permite que el detector de 15’’ se coloque cerca de la cabeza del paciente, cubriendo la cabeza desde el cráneo a la cervical 3*. Esto resulta en imágenes de alta calidad a dosis bajas de rayos X* en el 95% de la población de pacientes.
Cobertura del cerebro y acceso completo
El diseño del detector perfectfit FD20/15 permite que el detector de 15’’ se coloque cerca de la cabeza del paciente, cubriendo la cabeza desde el cráneo a la cervical 3*. Esto resulta en imágenes de alta calidad a dosis bajas de rayos X* en el 95% de la población de pacientes.
Cobertura del cerebro y acceso completo
El diseño del detector perfectfit FD20/15 permite que el detector de 15’’ se coloque cerca de la cabeza del paciente, cubriendo la cabeza desde el cráneo a la cervical 3*. Esto resulta en imágenes de alta calidad a dosis bajas de rayos X* en el 95% de la población de pacientes.
El diseño del detector perfectfit FD20/15 permite que el detector de 15’’ se coloque cerca de la cabeza del paciente, cubriendo la cabeza desde el cráneo a la cervical 3*. Esto resulta en imágenes de alta calidad a dosis bajas de rayos X* en el 95% de la población de pacientes.
Vea detalles nunca antes vistos
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El Azurion FD20/15 combina un detector de 20’’ de 16 bits con un detector lateral plano de 15’’ de 16 bits. Esta tecnología hace completamente visibles los dispositivos intra saculares y desviadores de flujo menos radio-opacos, así como los detalles de malformaciones complejas.
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El Azurion FD20/15 combina un detector de 20’’ de 16 bits con un detector lateral plano de 15’’ de 16 bits. Esta tecnología hace completamente visibles los dispositivos intra saculares y desviadores de flujo menos radio-opacos, así como los detalles de malformaciones complejas.
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El Azurion FD20/15 combina un detector de 20’’ de 16 bits con un detector lateral plano de 15’’ de 16 bits. Esta tecnología hace completamente visibles los dispositivos intra saculares y desviadores de flujo menos radio-opacos, así como los detalles de malformaciones complejas.
El Azurion FD20/15 combina un detector de 20’’ de 16 bits con un detector lateral plano de 15’’ de 16 bits. Esta tecnología hace completamente visibles los dispositivos intra saculares y desviadores de flujo menos radio-opacos, así como los detalles de malformaciones complejas.
Ahorre tiempo
Ahorre tiempo
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo durante las intervenciones. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Ahorre tiempo
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo durante las intervenciones. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Ahorre tiempo
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo durante las intervenciones. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo durante las intervenciones. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Simplifique la configuración y el funcionamiento
Simplifique la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
Simplifique la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
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El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
Controle todas las tareas junto a la mesa
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Todo lo que necesita está al alcance de su mano dentro del espacio estéril. Visualice fácilmente datos previos al procedimiento, imagenología multimodal de PACS y otras fuentes, y aplicaciones para intervenciones en FlexVision Pro**. Controle todo esto sin problemas con un ratón junto a la mesa. Con un solo clic puede capturar imágenes de la pantalla y guardarlas en el expediente del paciente.
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Todo lo que necesita está al alcance de su mano dentro del espacio estéril. Visualice fácilmente datos previos al procedimiento, imagenología multimodal de PACS y otras fuentes, y aplicaciones para intervenciones en FlexVision Pro**. Controle todo esto sin problemas con un ratón junto a la mesa. Con un solo clic puede capturar imágenes de la pantalla y guardarlas en el expediente del paciente.
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Agilice el flujo de trabajo
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FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficacia todas las aplicaciones desde un solo punto en la sala de control para aumentar la productividad. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores panorámicos, un ratón y un teclado. Puede controlar múltiples fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot según sea necesario.
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FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficacia todas las aplicaciones desde un solo punto en la sala de control para aumentar la productividad. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores panorámicos, un ratón y un teclado. Puede controlar múltiples fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot según sea necesario.
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FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficacia todas las aplicaciones desde un solo punto en la sala de control para aumentar la productividad. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores panorámicos, un ratón y un teclado. Puede controlar múltiples fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot según sea necesario.
FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficacia todas las aplicaciones desde un solo punto en la sala de control para aumentar la productividad. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores panorámicos, un ratón y un teclado. Puede controlar múltiples fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot según sea necesario.
Controle las dosis con eficiencia
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Nuestras soluciones DoseWise le ayudan a tomar el control del cuidado del paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento con la reglamentación con un juego completo de herramientas, capacitación y tecnologías de productos integrados para el control de las dosis de radiación. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Zero Dose Positioning y DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
Controle las dosis con eficiencia
Nuestras soluciones DoseWise le ayudan a tomar el control del cuidado del paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento con la reglamentación con un juego completo de herramientas, capacitación y tecnologías de productos integrados para el control de las dosis de radiación. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Zero Dose Positioning y DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
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Nuestras soluciones DoseWise le ayudan a tomar el control del cuidado del paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento con la reglamentación con un juego completo de herramientas, capacitación y tecnologías de productos integrados para el control de las dosis de radiación. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Zero Dose Positioning y DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
Dosis significativamente menor
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Este sistema también incluye tecnología ClarityIQ, que ofrece imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad a dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. La compensación por movimiento automática de ClarityIQ corrige para artefactos craneales y de movimiento, automáticamente y en tiempo real.
Dosis significativamente menor
Este sistema también incluye tecnología ClarityIQ, que ofrece imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad a dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. La compensación por movimiento automática de ClarityIQ corrige para artefactos craneales y de movimiento, automáticamente y en tiempo real.
Dosis significativamente menor
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Este sistema también incluye tecnología ClarityIQ, que ofrece imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad a dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. La compensación por movimiento automática de ClarityIQ corrige para artefactos craneales y de movimiento, automáticamente y en tiempo real.
Mejore la comunicación
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Durante las partes críticas de los procedimientos de neuroradiología, una comunicación bidireccional clara le ayuda a reducir los errores de preparación y a responder rápidamente a problemas potenciales. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de exámenes y control para mejorar la comunicación entre todos los miembros del equipo.
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Durante las partes críticas de los procedimientos de neuroradiología, una comunicación bidireccional clara le ayuda a reducir los errores de preparación y a responder rápidamente a problemas potenciales. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de exámenes y control para mejorar la comunicación entre todos los miembros del equipo.
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Durante las partes críticas de los procedimientos de neuroradiología, una comunicación bidireccional clara le ayuda a reducir los errores de preparación y a responder rápidamente a problemas potenciales. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de exámenes y control para mejorar la comunicación entre todos los miembros del equipo.
Durante las partes críticas de los procedimientos de neuroradiología, una comunicación bidireccional clara le ayuda a reducir los errores de preparación y a responder rápidamente a problemas potenciales. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de exámenes y control para mejorar la comunicación entre todos los miembros del equipo.
Aumente el rendimiento de la inversión
Aumente el rendimiento de la inversión
Le ofrecemos soluciones de financiamiento innovadoras, una oferta flexible de servicios con una red de apoyo profesional de más de 7000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos y mejorar el rendimiento de su inversión. Nuestro amplio rango de programas de consultoría y educación en el cuidado de la salud le pueden ayudar a mejorar aún más la eficiencia y eficacia en sus procesos de administración de cuidados.
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Guía de imágenes en vivo detallada
Guía de imágenes en vivo detallada
Descubra el potencial para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones desafiantes con las innovaciones de Philips en la guía de imágenes en vivo. Estas incluyen Stentboost, XperCT, nuestras soluciones de orientación Navigator como Heartnavigator y muchas más; todas perfectamente integradas en Azurion 7 para apoyar el flujo de trabajo clínico.
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Guía de imágenes en vivo detallada
Descubra el potencial para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones desafiantes con las innovaciones de Philips en la guía de imágenes en vivo. Estas incluyen Stentboost, XperCT, nuestras soluciones de orientación Navigator como Heartnavigator y muchas más; todas perfectamente integradas en Azurion 7 para apoyar el flujo de trabajo clínico.
Disfrute la facilidad de uso
Disfrute la facilidad de uso
Ya sea que esté realizando una AVM (malformación arteriovenosa) compleja o poniendo un desviador de flujo, este sistema está diseñado para que sus procedimientos fluyan fácilmente. La visibilidad y la orientación durante los casos se mejoran con el fondo negro en la interfaz del usuario y los iconos iluminados en los controles. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module (módulo de pantalla sensitiva) Pro*.
Disfrute la facilidad de uso
Ya sea que esté realizando una AVM (malformación arteriovenosa) compleja o poniendo un desviador de flujo, este sistema está diseñado para que sus procedimientos fluyan fácilmente. La visibilidad y la orientación durante los casos se mejoran con el fondo negro en la interfaz del usuario y los iconos iluminados en los controles. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module (módulo de pantalla sensitiva) Pro*.
Disfrute la facilidad de uso
Ya sea que esté realizando una AVM (malformación arteriovenosa) compleja o poniendo un desviador de flujo, este sistema está diseñado para que sus procedimientos fluyan fácilmente. La visibilidad y la orientación durante los casos se mejoran con el fondo negro en la interfaz del usuario y los iconos iluminados en los controles. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module (módulo de pantalla sensitiva) Pro*.
Toda una vida de beneficios
Toda una vida de beneficios
El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.
Toda una vida de beneficios
El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.
Toda una vida de beneficios
El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.
El diseño del detector perfectfit FD20/15 permite que el detector de 15’’ se coloque cerca de la cabeza del paciente, cubriendo la cabeza desde el cráneo a la cervical 3*. Esto resulta en imágenes de alta calidad a dosis bajas de rayos X* en el 95% de la población de pacientes.
Cobertura del cerebro y acceso completo
El diseño del detector perfectfit FD20/15 permite que el detector de 15’’ se coloque cerca de la cabeza del paciente, cubriendo la cabeza desde el cráneo a la cervical 3*. Esto resulta en imágenes de alta calidad a dosis bajas de rayos X* en el 95% de la población de pacientes.
Cobertura del cerebro y acceso completo
El diseño del detector perfectfit FD20/15 permite que el detector de 15’’ se coloque cerca de la cabeza del paciente, cubriendo la cabeza desde el cráneo a la cervical 3*. Esto resulta en imágenes de alta calidad a dosis bajas de rayos X* en el 95% de la población de pacientes.
El diseño del detector perfectfit FD20/15 permite que el detector de 15’’ se coloque cerca de la cabeza del paciente, cubriendo la cabeza desde el cráneo a la cervical 3*. Esto resulta en imágenes de alta calidad a dosis bajas de rayos X* en el 95% de la población de pacientes.
Vea detalles nunca antes vistos
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El Azurion FD20/15 combina un detector de 20’’ de 16 bits con un detector lateral plano de 15’’ de 16 bits. Esta tecnología hace completamente visibles los dispositivos intra saculares y desviadores de flujo menos radio-opacos, así como los detalles de malformaciones complejas.
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El Azurion FD20/15 combina un detector de 20’’ de 16 bits con un detector lateral plano de 15’’ de 16 bits. Esta tecnología hace completamente visibles los dispositivos intra saculares y desviadores de flujo menos radio-opacos, así como los detalles de malformaciones complejas.
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El Azurion FD20/15 combina un detector de 20’’ de 16 bits con un detector lateral plano de 15’’ de 16 bits. Esta tecnología hace completamente visibles los dispositivos intra saculares y desviadores de flujo menos radio-opacos, así como los detalles de malformaciones complejas.
El Azurion FD20/15 combina un detector de 20’’ de 16 bits con un detector lateral plano de 15’’ de 16 bits. Esta tecnología hace completamente visibles los dispositivos intra saculares y desviadores de flujo menos radio-opacos, así como los detalles de malformaciones complejas.
Ahorre tiempo
Ahorre tiempo
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo durante las intervenciones. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Ahorre tiempo
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo durante las intervenciones. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Ahorre tiempo
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo durante las intervenciones. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo durante las intervenciones. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Simplifique la configuración y el funcionamiento
Simplifique la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
Simplifique la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
Simplifique la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
Controle todas las tareas junto a la mesa
Controle todas las tareas junto a la mesa
Todo lo que necesita está al alcance de su mano dentro del espacio estéril. Visualice fácilmente datos previos al procedimiento, imagenología multimodal de PACS y otras fuentes, y aplicaciones para intervenciones en FlexVision Pro**. Controle todo esto sin problemas con un ratón junto a la mesa. Con un solo clic puede capturar imágenes de la pantalla y guardarlas en el expediente del paciente.
Controle todas las tareas junto a la mesa
Todo lo que necesita está al alcance de su mano dentro del espacio estéril. Visualice fácilmente datos previos al procedimiento, imagenología multimodal de PACS y otras fuentes, y aplicaciones para intervenciones en FlexVision Pro**. Controle todo esto sin problemas con un ratón junto a la mesa. Con un solo clic puede capturar imágenes de la pantalla y guardarlas en el expediente del paciente.
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Todo lo que necesita está al alcance de su mano dentro del espacio estéril. Visualice fácilmente datos previos al procedimiento, imagenología multimodal de PACS y otras fuentes, y aplicaciones para intervenciones en FlexVision Pro**. Controle todo esto sin problemas con un ratón junto a la mesa. Con un solo clic puede capturar imágenes de la pantalla y guardarlas en el expediente del paciente.
Todo lo que necesita está al alcance de su mano dentro del espacio estéril. Visualice fácilmente datos previos al procedimiento, imagenología multimodal de PACS y otras fuentes, y aplicaciones para intervenciones en FlexVision Pro**. Controle todo esto sin problemas con un ratón junto a la mesa. Con un solo clic puede capturar imágenes de la pantalla y guardarlas en el expediente del paciente.
Agilice el flujo de trabajo
Agilice el flujo de trabajo
FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficacia todas las aplicaciones desde un solo punto en la sala de control para aumentar la productividad. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores panorámicos, un ratón y un teclado. Puede controlar múltiples fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot según sea necesario.
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FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficacia todas las aplicaciones desde un solo punto en la sala de control para aumentar la productividad. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores panorámicos, un ratón y un teclado. Puede controlar múltiples fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot según sea necesario.
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FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficacia todas las aplicaciones desde un solo punto en la sala de control para aumentar la productividad. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores panorámicos, un ratón y un teclado. Puede controlar múltiples fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot según sea necesario.
FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficacia todas las aplicaciones desde un solo punto en la sala de control para aumentar la productividad. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores panorámicos, un ratón y un teclado. Puede controlar múltiples fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot según sea necesario.
Controle las dosis con eficiencia
Controle las dosis con eficiencia
Nuestras soluciones DoseWise le ayudan a tomar el control del cuidado del paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento con la reglamentación con un juego completo de herramientas, capacitación y tecnologías de productos integrados para el control de las dosis de radiación. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Zero Dose Positioning y DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
Controle las dosis con eficiencia
Nuestras soluciones DoseWise le ayudan a tomar el control del cuidado del paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento con la reglamentación con un juego completo de herramientas, capacitación y tecnologías de productos integrados para el control de las dosis de radiación. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Zero Dose Positioning y DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
Controle las dosis con eficiencia
Nuestras soluciones DoseWise le ayudan a tomar el control del cuidado del paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento con la reglamentación con un juego completo de herramientas, capacitación y tecnologías de productos integrados para el control de las dosis de radiación. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Zero Dose Positioning y DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
Nuestras soluciones DoseWise le ayudan a tomar el control del cuidado del paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento con la reglamentación con un juego completo de herramientas, capacitación y tecnologías de productos integrados para el control de las dosis de radiación. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Zero Dose Positioning y DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
Dosis significativamente menor
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Este sistema también incluye tecnología ClarityIQ, que ofrece imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad a dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. La compensación por movimiento automática de ClarityIQ corrige para artefactos craneales y de movimiento, automáticamente y en tiempo real.
Dosis significativamente menor
Este sistema también incluye tecnología ClarityIQ, que ofrece imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad a dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. La compensación por movimiento automática de ClarityIQ corrige para artefactos craneales y de movimiento, automáticamente y en tiempo real.
Dosis significativamente menor
Este sistema también incluye tecnología ClarityIQ, que ofrece imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad a dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. La compensación por movimiento automática de ClarityIQ corrige para artefactos craneales y de movimiento, automáticamente y en tiempo real.
Este sistema también incluye tecnología ClarityIQ, que ofrece imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad a dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. La compensación por movimiento automática de ClarityIQ corrige para artefactos craneales y de movimiento, automáticamente y en tiempo real.
Mejore la comunicación
Mejore la comunicación
Durante las partes críticas de los procedimientos de neuroradiología, una comunicación bidireccional clara le ayuda a reducir los errores de preparación y a responder rápidamente a problemas potenciales. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de exámenes y control para mejorar la comunicación entre todos los miembros del equipo.
Mejore la comunicación
Durante las partes críticas de los procedimientos de neuroradiología, una comunicación bidireccional clara le ayuda a reducir los errores de preparación y a responder rápidamente a problemas potenciales. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de exámenes y control para mejorar la comunicación entre todos los miembros del equipo.
Mejore la comunicación
Durante las partes críticas de los procedimientos de neuroradiología, una comunicación bidireccional clara le ayuda a reducir los errores de preparación y a responder rápidamente a problemas potenciales. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de exámenes y control para mejorar la comunicación entre todos los miembros del equipo.
Durante las partes críticas de los procedimientos de neuroradiología, una comunicación bidireccional clara le ayuda a reducir los errores de preparación y a responder rápidamente a problemas potenciales. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de exámenes y control para mejorar la comunicación entre todos los miembros del equipo.
Aumente el rendimiento de la inversión
Aumente el rendimiento de la inversión
Le ofrecemos soluciones de financiamiento innovadoras, una oferta flexible de servicios con una red de apoyo profesional de más de 7000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos y mejorar el rendimiento de su inversión. Nuestro amplio rango de programas de consultoría y educación en el cuidado de la salud le pueden ayudar a mejorar aún más la eficiencia y eficacia en sus procesos de administración de cuidados.
Aumente el rendimiento de la inversión
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Aumente el rendimiento de la inversión
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Le ofrecemos soluciones de financiamiento innovadoras, una oferta flexible de servicios con una red de apoyo profesional de más de 7000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos y mejorar el rendimiento de su inversión. Nuestro amplio rango de programas de consultoría y educación en el cuidado de la salud le pueden ayudar a mejorar aún más la eficiencia y eficacia en sus procesos de administración de cuidados.
Guía de imágenes en vivo detallada
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Descubra el potencial para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones desafiantes con las innovaciones de Philips en la guía de imágenes en vivo. Estas incluyen Stentboost, XperCT, nuestras soluciones de orientación Navigator como Heartnavigator y muchas más; todas perfectamente integradas en Azurion 7 para apoyar el flujo de trabajo clínico.
Guía de imágenes en vivo detallada
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Disfrute la facilidad de uso
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Ya sea que esté realizando una AVM (malformación arteriovenosa) compleja o poniendo un desviador de flujo, este sistema está diseñado para que sus procedimientos fluyan fácilmente. La visibilidad y la orientación durante los casos se mejoran con el fondo negro en la interfaz del usuario y los iconos iluminados en los controles. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module (módulo de pantalla sensitiva) Pro*.
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Toda una vida de beneficios
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El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.
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* Blanc R, et al. Intravenous flat-detector CT angiography in acute ischemic Stroke management (Angiografía intravenosa con detector plano de tomografía computada para el manejo de casos agudos de accidentes cerebrovasculares isquémicos). Neuroradiology, 2012 Apr 54(4):383-91. Eput 2011 May 31
** Opción en Azurion 7
*** Este material no es para ser visto en los EE. UU.
El Azurion 7 B20/15 todavía no tiene la marca CE y aún no está disponible para la entrega.
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