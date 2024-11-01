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Ingenia 3.0T dStream Bobina para resonancia magnética cabeza / columna vertebral (HeadSpine) Solución de bobina

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Solución de bobina integrada Combinación de la bobina Posterior FlexCoverage y la Bobina para Cabeza dS Muestreo de datos DirectDigital para la mejora de la Relación Señal-Ruido (SNR) dS SENSE permite el realce del rendimiento de la adquisición de imágenes en paralelo Configuración rápida y sencilla con conexión sin cables de la parte superior de la cabeza El campo visual abierto con espejo mejora la comodidad del paciente La Bobina para Cabeza dS puede inclinarse para brindar una posición y comodidad únicas

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Características
Digitalización en las bobinas para la mejora de la Relación Señal-Ruido (SNR)

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Configuración rápida y sencilla con conexión sin cables en la parte superior

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La inclinación de la bobina permite mejorar la comodidad del paciente

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El campo visual abierto con espejo permite mejora la comodidad del paciente

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  • Digitalización en las bobinas para la mejora de la Relación Señal-Ruido (SNR)
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