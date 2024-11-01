Ingenia dStream HeadNeckSpine (resonancia magnética cabeza / cuello / columna vertebral) Solución de bobina -

Solución de bobina integrada Combinación de la bobina Posterior FlexCoverage y la Bobina para Cabeza y Cuello dS Muestreo de datos DirectDigital para la mejora de la Relación Señal-Ruido (SNR) dS SENSE permite el realce del rendimiento de la adquisición de imágenes en paralelo Configuración rápida y sencilla con conexión sin cables de la parte superior de la cabeza y el cuello La solapa flexible para el cuello permite mejorar la posición de la bobina y la Relación Señal-Ruido (SNR) El campo visual abierto con espejo mejora la comodidad del paciente La Bobina para Cabeza y Cuello dS puede inclinarse para brindar una posición y comodidad únicas