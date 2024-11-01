Permite el posicionamiento cerca de la anatomía para mejorar la Relación Señal-Ruido (SNR) Diseño abierto, no rígido, que ofrece adquisición de imágenes para casos que representan un desafío. Brinda alta resolución y cobertura extendida combinada con soluciones de bobina para la parte posterior.
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