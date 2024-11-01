Términos de búsqueda

Ingenia 1.5T dStream breast 7ch Solución de bobina

-

Buscar productos similares

Diseñada para un rendimiento excepcional en la adquisición de imágenes y en los procedimientos de biopsia. Cobertura profunda en el área axilar. Ofrece al paciente comodidad con el apoya cabeza y la rampa para el paciente.

Contáctenos
Características
Digitalización en las bobinas para la mejora de la Relación Señal-Ruido (SNR)

-

-

-

-

-

-
La solapa flexible para el cuello permite mejorar la posición de la bobina y la Relación Señal-Ruido (SNR)

-

-

-

-

-

-
La inclinación de la bobina permite mejorar la comodidad del paciente

-

-

-

-

-

-
Configuración rápida y sencilla con conexión sin cables en la parte superior

-

-

-

-

-

-
  • Digitalización en las bobinas para la mejora de la Relación Señal-Ruido (SNR)
  • La solapa flexible para el cuello permite mejorar la posición de la bobina y la Relación Señal-Ruido (SNR)
  • La inclinación de la bobina permite mejorar la comodidad del paciente
  • Configuración rápida y sencilla con conexión sin cables en la parte superior
Ver todas las características
Digitalización en las bobinas para la mejora de la Relación Señal-Ruido (SNR)

-

-

-

-

-

-
La solapa flexible para el cuello permite mejorar la posición de la bobina y la Relación Señal-Ruido (SNR)

-

-

-

-

-

-
La inclinación de la bobina permite mejorar la comodidad del paciente

-

-

-

-

-

-
Configuración rápida y sencilla con conexión sin cables en la parte superior

-

-

-

-

-

-

Documentación

Folleto (1)

Folleto

Folleto (1)

Folleto

Ver toda la documentación

Folleto (1)

Folleto

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.