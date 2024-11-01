Digitalización en las bobinas para la mejora de la Relación Señal-Ruido (SNR) Diseño regulable para lograr un ajuste cómodo del hombro izquierdo o derecho. Uniformidad de señal alta con excelente penetración en el labrum.
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