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Ingenia 1.5T dStream Ped NeuroSpine 8ch

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Adquisición de imágenes pediátricas neurológicas y de columna. Con forma de cuna y diseñado específicamente para brindar un cuidado excelente a los pacientes pediátricos más pequeños. La bobina es óptima para pacientes neonatológicos pero albergará a pacientes pediátricos de hasta 10 kg.

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Características
Digitalización en las bobinas para la mejora de la Relación Señal-Ruido (SNR)

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Mejor posicionamiento de la bobina y de la SNR gracias a la solapa flexible para cuello

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La inclinación de la bobina permite mejorar la comodidad del paciente

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Configuración rápida y sencilla con conexión sin cables de la parte superior

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  • Digitalización en las bobinas para la mejora de la Relación Señal-Ruido (SNR)
  • Mejor posicionamiento de la bobina y de la SNR gracias a la solapa flexible para cuello
  • La inclinación de la bobina permite mejorar la comodidad del paciente
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Digitalización en las bobinas para la mejora de la Relación Señal-Ruido (SNR)

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Mejor posicionamiento de la bobina y de la SNR gracias a la solapa flexible para cuello

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La inclinación de la bobina permite mejorar la comodidad del paciente

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