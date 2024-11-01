Adquisición de imágenes pediátricas cardiológicas y de cuerpo. Diseño superior dividido para lograr un fácil posicionamiento y acceso al paciente. La bobina es óptima para pacientes pediátricos de hasta 33lb/15kg.
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Digitalización en las bobinas para la mejora de la Relación Señal-Ruido (SNR)
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Mejor posicionamiento de la bobina y de la SNR gracias a la solapa flexible para cuello
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La inclinación de la bobina permite mejorar la comodidad del paciente
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Configuración rápida y sencilla con conexión sin cables de la parte superior
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