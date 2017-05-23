El apoyo en la toma de decisiones clínicas de avanzada mejora el cuidado

El Centro de Información IntelliVue iX ofrece monitoreo en tiempo real, aplicaciones de revisión valiosas y herramientas de apoyo al proceso de toma de decisiones médicas al alcance de su mano. El personal médico puede acceder a la información de monitoreo de los pacientes en tiempo y forma cuando fuera necesario y donde fuera necesario. PIIC iX contribuye a que su organización cumpla con la misión más difícil de todas: brindar atención de calidad a los pacientes.