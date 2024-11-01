La eficiencia está integrada de principio a fin en el Philips CT 5000 Ingenuity, y ahora las nuevas mejoras le brindan más ayuda para tomar el control del día con consistencia y rendimiento comprobados para ofrecer una excelente atención al paciente.
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Con el IMR de Philips, puede alcanzar simultáneamente una reducción de la dosis del 60 al 80 %, una detección de bajo contraste mejorada del 43 al 80 % y entre un 70 y un 83 % menos de ruido.* El IMR le da confianza porque mejora la visualización de los detalles.
Una menor dosis con una mayor calidad de imagen
Con el IMR de Philips, puede alcanzar simultáneamente una reducción de la dosis del 60 al 80 %, una detección de bajo contraste mejorada del 43 al 80 % y entre un 70 y un 83 % menos de ruido.* El IMR le da confianza porque mejora la visualización de los detalles.
Una menor dosis con una mayor calidad de imagen
Con el IMR de Philips, puede alcanzar simultáneamente una reducción de la dosis del 60 al 80 %, una detección de bajo contraste mejorada del 43 al 80 % y entre un 70 y un 83 % menos de ruido.* El IMR le da confianza porque mejora la visualización de los detalles.
iPatient
Consistencia de exploración a exploración
Philips iPatient es una plataforma avanzada que le permite el control de su sistema de TC hoy, mientras le prepara para los desafíos del mañana. Esto le permite planificar los resultados, no la adquisición. También le proporciona confianza y constancia las 24 horas del días, los 7 días de la semana.
Consistencia de exploración a exploración
Philips iPatient es una plataforma avanzada que le permite el control de su sistema de TC hoy, mientras le prepara para los desafíos del mañana. Esto le permite planificar los resultados, no la adquisición. También le proporciona confianza y constancia las 24 horas del días, los 7 días de la semana.
Consistencia de exploración a exploración
Philips iPatient es una plataforma avanzada que le permite el control de su sistema de TC hoy, mientras le prepara para los desafíos del mañana. Esto le permite planificar los resultados, no la adquisición. También le proporciona confianza y constancia las 24 horas del días, los 7 días de la semana.
Capacidad de actualización de la familia Ingenuity
Una familia de confianza
La familia Philips Ingenuity le ofrece los beneficios de la exploración de alta resolución y con dosis bajas con mayor integración y colaboración, atención al paciente y valor económico en una familia de productos actualizable que está diseñada para crecer a medida que usted crece.
Una familia de confianza
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Una familia de confianza
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Portal Intellispace
Empiece a obtener lecturas anticipadamente con el preprocesamiento automático de IntelliSpace Portal
Acceda, revise, analice, diagnostique y presente imágenes de forma rápida, eficiente y colaborativa con la última tecnología, con una única solución de visualización avanzada. Funciona en todas las especialidades clínicas, en todas las modalidades y en toda su empresa.
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IMR
iPatient
Capacidad de actualización de la familia Ingenuity
Con el IMR de Philips, puede alcanzar simultáneamente una reducción de la dosis del 60 al 80 %, una detección de bajo contraste mejorada del 43 al 80 % y entre un 70 y un 83 % menos de ruido.* El IMR le da confianza porque mejora la visualización de los detalles.
Una menor dosis con una mayor calidad de imagen
Con el IMR de Philips, puede alcanzar simultáneamente una reducción de la dosis del 60 al 80 %, una detección de bajo contraste mejorada del 43 al 80 % y entre un 70 y un 83 % menos de ruido.* El IMR le da confianza porque mejora la visualización de los detalles.
Una menor dosis con una mayor calidad de imagen
Con el IMR de Philips, puede alcanzar simultáneamente una reducción de la dosis del 60 al 80 %, una detección de bajo contraste mejorada del 43 al 80 % y entre un 70 y un 83 % menos de ruido.* El IMR le da confianza porque mejora la visualización de los detalles.
iPatient
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* En la práctica clínica, el uso del modelo de reconstrucción iterativa (IMR) puede reducir la dosis administrada al paciente de TC según el procedimiento clínico, el tamaño del paciente, la localización anatómica y la práctica clínica. Se recomienda consultar con un radiólogo y un físico para determinar la dosis óptima que permita obtener imágenes con calidad de imagen diagnóstica para el procedimiento clínico concreto. La reducción de ruido en la imagen, la mejora de la resolución espacial, la mejora de la detectabilidad de bajo contraste, y/o la reducción de la dosis se han analizado con protocolos de referencia del cuerpo completo. Todas las mediciones se han comprobado con simuladores. Las evaluaciones de la reducción de dosis se han realizado con cortes de 0,8 mm y se han comprobado con el MITA CT IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory), con observadores humanos. Datos en el archivo.
Actualmente, este producto no está disponible en todos los países.
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