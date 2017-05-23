Una innovación primera en su tipo, IQon Spectral CT utiliza la cuantificación de color bajo demanda para ayudarle a identificar la composición de lo que observa. Obtiene la información anatómica y la capacidad de descubrir estructuras con base en el contenido del material.
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Descubra nuevas oportunidades emocionantes de análisis. El diseño del detector único de NanoPanel Prism proporciona información anatómica convencional y cuantificación simultánea a color y la capacidad de caracterizar estructuras, junto con la información de imagen monoenergética - todo en un escaneo. Cada escaneo puede ser espectral bajo demanda debido a que los datos espectrales siempre están disponibles.
Dirija su rendimiento clínico
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Mantiene la calidad de imagen y el manejo de dosis
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La uniformidad en la calidad del examen y el cuidado del paciente siguen siendo prioridad. Obtiene acceso completo a todas las herramientas de manejo de dosis que normalmente tendría disponibles en un modo de escaneo convencional. Las herramientas como modulación de dosis no se descartan con el fin de realizar exámenes espectrales.
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Vuélvase un líder clínico reconocido
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Revise los análisis de datos espectrales retrospectivos y prospectivos con el flujo de trabajo tradicional. IQon Spectral CT presenta un emocionante y nuevo enfoque para recolectar y utilizar datos espectrales de CT , los cuales pueden establecer a su institución en otro lugar. Con su capacidad de diagnóstico espectral única, puede ser reconocido como un líder clínico, al mismo tiempo, como un campeón de dosis baja.
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Adquiera imágenes de bajo contraste casi sin ruido*
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Nuestra herramienta de reconstrucción de modelo iterativo (IMR) rompe el fuerte enlace entre ruido y dosis, lo que permite imágenes casi sin ruido con 73% - 90%* de reducción de ruido, lo que ayuda a revelar información previamente oculta en el ruido. Con IMR puede lograr una reducción de ruido 60% - 80%* en escaneos convencionales.
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Permite el análisis retrospectivo y de imagen centrada en el paciente
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iPatient permite la adquisición de imágenes personalizada centrada en el paciente con usted en control de los avances importantes en gestión de dosis y flujo de trabajo. El análisis espectral retrospectivo es posible a través de la plataforma iPatient, de modo que puede experimentar Spectral CT sin la necesidad de protocolos especiales.
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Mantiene la calidad de imagen y el manejo de dosis
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* En la práctica clínica, el uso de IMR puede reducir la dosis de CT del paciente dependiendo de la tarea clínica, el tamaño del paciente, la ubicación anatómica y la práctica clínica. Debe realizarse una consulta con un radiólogo y un médico para determinar la dosis apropiada para obtener la calidad de imagen de diagnóstico para la tarea clínica particular. Se evaluó el ruido menor en imágenes, la resolución espacial mejorada, la detectabilidad mejorada de contraste bajo y/o reducción de ruido con protocolos corporales de referencia. Todas las mediciones se realizaron en fantomas. Las evaluaciones de reducción de dosis se realizaron con cortes de 0.8 mm y se evaluaron en el fantoma MITA CT IQ (CCT183, The Phatom Laboratory), con el uso de observadores humanos. Los datos están archivados.
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