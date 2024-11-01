DreamStation sistema de terapia de CPAP. Dispositivos de terapia del sueño están diseñados para ser la forma más cómoda y fácil de experimentar el sueño como debe ser. Conectando los pacientes y los equipos de atención, los dispositivos DreamStation permiten a los usuarios adoptar su cuidado con confianza, y permiten al equípo medico poner en práctica una gestión eficiente y eficaz del paciente.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Un diseño elegante y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de llevar para el viaje. Cuenta con menús fáciles de navegar, una pantalla frontal que puede ser operado mientras se está acostado o sentado en la cama, así como una camara de agua de una pieza fácil de limpiar.
Diseño basado en el paciente
Un diseño elegante y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de llevar para el viaje. Cuenta con menús fáciles de navegar, una pantalla frontal que puede ser operado mientras se está acostado o sentado en la cama, así como una camara de agua de una pieza fácil de limpiar.
Diseño basado en el paciente
Un diseño elegante y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de llevar para el viaje. Cuenta con menús fáciles de navegar, una pantalla frontal que puede ser operado mientras se está acostado o sentado en la cama, así como una camara de agua de una pieza fácil de limpiar.
Un diseño elegante y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de llevar para el viaje. Cuenta con menús fáciles de navegar, una pantalla frontal que puede ser operado mientras se está acostado o sentado en la cama, así como una camara de agua de una pieza fácil de limpiar.
Evaluación simplificada del dispositivo
Evaluación simplificada del dispositivo
La solución de problemas remota simplifica la evaluación en el hogar con el dispositivo y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan devueltos normalmente por servicio. Los pacientes pueden usar la fácil herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociada con el problema del dispositivo.
Evaluación simplificada del dispositivo
La solución de problemas remota simplifica la evaluación en el hogar con el dispositivo y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan devueltos normalmente por servicio. Los pacientes pueden usar la fácil herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociada con el problema del dispositivo.
Evaluación simplificada del dispositivo
La solución de problemas remota simplifica la evaluación en el hogar con el dispositivo y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan devueltos normalmente por servicio. Los pacientes pueden usar la fácil herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociada con el problema del dispositivo.
La solución de problemas remota simplifica la evaluación en el hogar con el dispositivo y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan devueltos normalmente por servicio. Los pacientes pueden usar la fácil herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociada con el problema del dispositivo.
Opciones de conectividad rentables
Opciones de conectividad rentables
Integrated Bluetooth® es estándar en todos los dispositivos, y el Wi-Fi opcional y módems celulares proporcionan la más amplia gama de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP. * El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted la elección de la opción más rentable para cada paciente.
Opciones de conectividad rentables
Integrated Bluetooth® es estándar en todos los dispositivos, y el Wi-Fi opcional y módems celulares proporcionan la más amplia gama de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP. * El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted la elección de la opción más rentable para cada paciente.
Opciones de conectividad rentables
Integrated Bluetooth® es estándar en todos los dispositivos, y el Wi-Fi opcional y módems celulares proporcionan la más amplia gama de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP. * El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted la elección de la opción más rentable para cada paciente.
Integrated Bluetooth® es estándar en todos los dispositivos, y el Wi-Fi opcional y módems celulares proporcionan la más amplia gama de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP. * El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted la elección de la opción más rentable para cada paciente.
Aclimatación de forma fácil
Aclimatación de forma fácil
Dreamstation incluye un conjunto de herramientas para ayudar a hacer más fácil para los pacientes que comienzan la terapia de CPAP y para su uso continuado a largo plazo. EZ-Start puede ayudar a lo pacientes poco a poco a aclimatarse a la terapia, mientras que SmartRamp permite a los usuarios conciliar el sueño a presiones más bajas.
Aclimatación de forma fácil
Dreamstation incluye un conjunto de herramientas para ayudar a hacer más fácil para los pacientes que comienzan la terapia de CPAP y para su uso continuado a largo plazo. EZ-Start puede ayudar a lo pacientes poco a poco a aclimatarse a la terapia, mientras que SmartRamp permite a los usuarios conciliar el sueño a presiones más bajas.
Aclimatación de forma fácil
Dreamstation incluye un conjunto de herramientas para ayudar a hacer más fácil para los pacientes que comienzan la terapia de CPAP y para su uso continuado a largo plazo. EZ-Start puede ayudar a lo pacientes poco a poco a aclimatarse a la terapia, mientras que SmartRamp permite a los usuarios conciliar el sueño a presiones más bajas.
Dreamstation incluye un conjunto de herramientas para ayudar a hacer más fácil para los pacientes que comienzan la terapia de CPAP y para su uso continuado a largo plazo. EZ-Start puede ayudar a lo pacientes poco a poco a aclimatarse a la terapia, mientras que SmartRamp permite a los usuarios conciliar el sueño a presiones más bajas.
Despierta para progresar
Despierta para progresar
Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.
Despierta para progresar
Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.
Despierta para progresar
Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.
Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.
Soporte a largo plazo
Soporte a largo plazo
El Bluetooth incorporado hace que la conectividad a la herramienta de autogestión de paciente DreamMapper sea fácil. DreamMapper proporciona herramientas para fijación de objetivos, vídeos útiles y retroalimentación continua para mantener a los pacientes motivados y comprometidos. Los pacientes pueden obtener la ayuda que necesitan de forma rápida, sin tener que utilizar el tiempo de su personal para resolver.
Soporte a largo plazo
El Bluetooth incorporado hace que la conectividad a la herramienta de autogestión de paciente DreamMapper sea fácil. DreamMapper proporciona herramientas para fijación de objetivos, vídeos útiles y retroalimentación continua para mantener a los pacientes motivados y comprometidos. Los pacientes pueden obtener la ayuda que necesitan de forma rápida, sin tener que utilizar el tiempo de su personal para resolver.
Soporte a largo plazo
El Bluetooth incorporado hace que la conectividad a la herramienta de autogestión de paciente DreamMapper sea fácil. DreamMapper proporciona herramientas para fijación de objetivos, vídeos útiles y retroalimentación continua para mantener a los pacientes motivados y comprometidos. Los pacientes pueden obtener la ayuda que necesitan de forma rápida, sin tener que utilizar el tiempo de su personal para resolver.
El Bluetooth incorporado hace que la conectividad a la herramienta de autogestión de paciente DreamMapper sea fácil. DreamMapper proporciona herramientas para fijación de objetivos, vídeos útiles y retroalimentación continua para mantener a los pacientes motivados y comprometidos. Los pacientes pueden obtener la ayuda que necesitan de forma rápida, sin tener que utilizar el tiempo de su personal para resolver.
Conecta con el equipo de atención
Conecta con el equipo de atención
La conexión con nuestro potente software de Encore en cualquier lugar del paciente gestión del cumplimiento proporciona una gama de herramientas para supervisar y gestionar sus pacientes. La adhesión Profiler es una herramienta opcional e intuitiva que ayuda a centrarse tiempo de su personal en los pacientes con mayor probabilidad de éxito.
Conecta con el equipo de atención
La conexión con nuestro potente software de Encore en cualquier lugar del paciente gestión del cumplimiento proporciona una gama de herramientas para supervisar y gestionar sus pacientes. La adhesión Profiler es una herramienta opcional e intuitiva que ayuda a centrarse tiempo de su personal en los pacientes con mayor probabilidad de éxito.
Conecta con el equipo de atención
La conexión con nuestro potente software de Encore en cualquier lugar del paciente gestión del cumplimiento proporciona una gama de herramientas para supervisar y gestionar sus pacientes. La adhesión Profiler es una herramienta opcional e intuitiva que ayuda a centrarse tiempo de su personal en los pacientes con mayor probabilidad de éxito.
La conexión con nuestro potente software de Encore en cualquier lugar del paciente gestión del cumplimiento proporciona una gama de herramientas para supervisar y gestionar sus pacientes. La adhesión Profiler es una herramienta opcional e intuitiva que ayuda a centrarse tiempo de su personal en los pacientes con mayor probabilidad de éxito.
Un diseño elegante y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de llevar para el viaje. Cuenta con menús fáciles de navegar, una pantalla frontal que puede ser operado mientras se está acostado o sentado en la cama, así como una camara de agua de una pieza fácil de limpiar.
Diseño basado en el paciente
Un diseño elegante y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de llevar para el viaje. Cuenta con menús fáciles de navegar, una pantalla frontal que puede ser operado mientras se está acostado o sentado en la cama, así como una camara de agua de una pieza fácil de limpiar.
Diseño basado en el paciente
Un diseño elegante y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de llevar para el viaje. Cuenta con menús fáciles de navegar, una pantalla frontal que puede ser operado mientras se está acostado o sentado en la cama, así como una camara de agua de una pieza fácil de limpiar.
Un diseño elegante y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de llevar para el viaje. Cuenta con menús fáciles de navegar, una pantalla frontal que puede ser operado mientras se está acostado o sentado en la cama, así como una camara de agua de una pieza fácil de limpiar.
Evaluación simplificada del dispositivo
Evaluación simplificada del dispositivo
La solución de problemas remota simplifica la evaluación en el hogar con el dispositivo y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan devueltos normalmente por servicio. Los pacientes pueden usar la fácil herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociada con el problema del dispositivo.
Evaluación simplificada del dispositivo
La solución de problemas remota simplifica la evaluación en el hogar con el dispositivo y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan devueltos normalmente por servicio. Los pacientes pueden usar la fácil herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociada con el problema del dispositivo.
Evaluación simplificada del dispositivo
La solución de problemas remota simplifica la evaluación en el hogar con el dispositivo y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan devueltos normalmente por servicio. Los pacientes pueden usar la fácil herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociada con el problema del dispositivo.
La solución de problemas remota simplifica la evaluación en el hogar con el dispositivo y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan devueltos normalmente por servicio. Los pacientes pueden usar la fácil herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociada con el problema del dispositivo.
Opciones de conectividad rentables
Opciones de conectividad rentables
Integrated Bluetooth® es estándar en todos los dispositivos, y el Wi-Fi opcional y módems celulares proporcionan la más amplia gama de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP. * El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted la elección de la opción más rentable para cada paciente.
Opciones de conectividad rentables
Integrated Bluetooth® es estándar en todos los dispositivos, y el Wi-Fi opcional y módems celulares proporcionan la más amplia gama de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP. * El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted la elección de la opción más rentable para cada paciente.
Opciones de conectividad rentables
Integrated Bluetooth® es estándar en todos los dispositivos, y el Wi-Fi opcional y módems celulares proporcionan la más amplia gama de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP. * El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted la elección de la opción más rentable para cada paciente.
Integrated Bluetooth® es estándar en todos los dispositivos, y el Wi-Fi opcional y módems celulares proporcionan la más amplia gama de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP. * El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted la elección de la opción más rentable para cada paciente.
Aclimatación de forma fácil
Aclimatación de forma fácil
Dreamstation incluye un conjunto de herramientas para ayudar a hacer más fácil para los pacientes que comienzan la terapia de CPAP y para su uso continuado a largo plazo. EZ-Start puede ayudar a lo pacientes poco a poco a aclimatarse a la terapia, mientras que SmartRamp permite a los usuarios conciliar el sueño a presiones más bajas.
Aclimatación de forma fácil
Dreamstation incluye un conjunto de herramientas para ayudar a hacer más fácil para los pacientes que comienzan la terapia de CPAP y para su uso continuado a largo plazo. EZ-Start puede ayudar a lo pacientes poco a poco a aclimatarse a la terapia, mientras que SmartRamp permite a los usuarios conciliar el sueño a presiones más bajas.
Aclimatación de forma fácil
Dreamstation incluye un conjunto de herramientas para ayudar a hacer más fácil para los pacientes que comienzan la terapia de CPAP y para su uso continuado a largo plazo. EZ-Start puede ayudar a lo pacientes poco a poco a aclimatarse a la terapia, mientras que SmartRamp permite a los usuarios conciliar el sueño a presiones más bajas.
Dreamstation incluye un conjunto de herramientas para ayudar a hacer más fácil para los pacientes que comienzan la terapia de CPAP y para su uso continuado a largo plazo. EZ-Start puede ayudar a lo pacientes poco a poco a aclimatarse a la terapia, mientras que SmartRamp permite a los usuarios conciliar el sueño a presiones más bajas.
Despierta para progresar
Despierta para progresar
Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.
Despierta para progresar
Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.
Despierta para progresar
Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.
Cada mañana los pacientes son recibidos con un resumen de su progreso para motivarlos a seguir con su terapia. La pantalla muestra una simple tendencia de las horas nocturnas de uso, seguido de un resumen de los últimos 30 días de "buenas noches" que tienen más de 4 horas de uso.
Soporte a largo plazo
Soporte a largo plazo
El Bluetooth incorporado hace que la conectividad a la herramienta de autogestión de paciente DreamMapper sea fácil. DreamMapper proporciona herramientas para fijación de objetivos, vídeos útiles y retroalimentación continua para mantener a los pacientes motivados y comprometidos. Los pacientes pueden obtener la ayuda que necesitan de forma rápida, sin tener que utilizar el tiempo de su personal para resolver.
Soporte a largo plazo
El Bluetooth incorporado hace que la conectividad a la herramienta de autogestión de paciente DreamMapper sea fácil. DreamMapper proporciona herramientas para fijación de objetivos, vídeos útiles y retroalimentación continua para mantener a los pacientes motivados y comprometidos. Los pacientes pueden obtener la ayuda que necesitan de forma rápida, sin tener que utilizar el tiempo de su personal para resolver.
Soporte a largo plazo
El Bluetooth incorporado hace que la conectividad a la herramienta de autogestión de paciente DreamMapper sea fácil. DreamMapper proporciona herramientas para fijación de objetivos, vídeos útiles y retroalimentación continua para mantener a los pacientes motivados y comprometidos. Los pacientes pueden obtener la ayuda que necesitan de forma rápida, sin tener que utilizar el tiempo de su personal para resolver.
El Bluetooth incorporado hace que la conectividad a la herramienta de autogestión de paciente DreamMapper sea fácil. DreamMapper proporciona herramientas para fijación de objetivos, vídeos útiles y retroalimentación continua para mantener a los pacientes motivados y comprometidos. Los pacientes pueden obtener la ayuda que necesitan de forma rápida, sin tener que utilizar el tiempo de su personal para resolver.
Conecta con el equipo de atención
Conecta con el equipo de atención
La conexión con nuestro potente software de Encore en cualquier lugar del paciente gestión del cumplimiento proporciona una gama de herramientas para supervisar y gestionar sus pacientes. La adhesión Profiler es una herramienta opcional e intuitiva que ayuda a centrarse tiempo de su personal en los pacientes con mayor probabilidad de éxito.
Conecta con el equipo de atención
La conexión con nuestro potente software de Encore en cualquier lugar del paciente gestión del cumplimiento proporciona una gama de herramientas para supervisar y gestionar sus pacientes. La adhesión Profiler es una herramienta opcional e intuitiva que ayuda a centrarse tiempo de su personal en los pacientes con mayor probabilidad de éxito.
Conecta con el equipo de atención
La conexión con nuestro potente software de Encore en cualquier lugar del paciente gestión del cumplimiento proporciona una gama de herramientas para supervisar y gestionar sus pacientes. La adhesión Profiler es una herramienta opcional e intuitiva que ayuda a centrarse tiempo de su personal en los pacientes con mayor probabilidad de éxito.
La conexión con nuestro potente software de Encore en cualquier lugar del paciente gestión del cumplimiento proporciona una gama de herramientas para supervisar y gestionar sus pacientes. La adhesión Profiler es una herramienta opcional e intuitiva que ayuda a centrarse tiempo de su personal en los pacientes con mayor probabilidad de éxito.
*La evaluación interna realizada en 2015 respecto a la información de datos de CPAP, es muy competitiva comparando las plataformas de ResMed Airsense10/Aircurve10 y Icon de Fisher & Paykel.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.