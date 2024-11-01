Facilidad de uso

El casquillo protectores de mamas Philips Avent Comfort consta de dos partes: el caparazón (ya sea de ventilación o de recolección de leche materna) y la almohadilla de respaldo ultra suave. La almohadillo de silicona suave se apoya contra el pecho de la madre y la carcasa de polipropileno simplemente se cierra sobre la parte superior. Recuerde recomendar a las madres que los casquillos protectores de mamas se usan durante un máximo de 40 minutos a la vez para que no causen una presión indebida en los conductos de la leche.