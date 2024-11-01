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CT Spectral Tumor Tracking

Inspección de tumores con contraste en tejidos blandos y cuerpo completo.

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Asiste a los clínicos en la visualización y evaluación de imágenes de TC adquiridas en el escáner Philips para la inspección de tumores mediante estudios con contraste, orientados a tejidos blandos y exploraciones de cuerpo completo. Admite la visualización y el análisis de lesiones en función de diferentes tipos de datos espectrales, como mapas de densidad de yodo o imágenes virtuales sin contraste. Incluye funcionalidades básicas de la aplicación Tumor Tracking optimizadas para conjuntos de datos espectrales.

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  • 1) Función opcional añadida a Multi‑Modality Tumor Tracking

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