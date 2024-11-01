Spectral CT 7500

Spectral CT 7500 de Philips te ofrece resultados espectrales el 100% de las veces. Ahora es fácil hacer que todas y cada una de las exploraciones funcionen más para ti, ayudándote a guiar el camino hacia el diagnóstico de precisión que es tan crítico para tus pacientes. Spectral CT 7500 es una máquina CT basada en detector, lo que significa que obtendrás el desempeño que necesitas en términos de calidad de imagen, dosis y flujo de trabajo. La tecnología, herramientas avanzadas y la asistencia se combinan para ayudarte a sacarle el máximo provecho a la experiencia espectral.

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