Asiste a los clínicos en la visualización y evaluación de imágenes de TC adquiridas en el escáner Philips para la inspección de tumores mediante estudios con contraste, orientados a tejidos blandos y exploraciones de cuerpo completo. Admite la visualización y el análisis de lesiones en función de diferentes tipos de datos espectrales, como mapas de densidad de yodo o imágenes virtuales sin contraste. Incluye funcionalidades básicas de la aplicación Tumor Tracking optimizadas para conjuntos de datos espectrales.
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.