Con Azurion, el desempeño y la atención superior se vuelven uno.

Eleve sus capacidades de cardiología intervencionista con Azurion 5 con un detector plano de 12'''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de alto rendimiento permite a los equipos intervencionistas realizar intervenciones cardíacas desafiantes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes en la mesa para una experiencia de usuario consistente, un excelente desempeño de laboratorio y atención al paciente.
Aumente sus capacidades de cardiología intervencionista con Azurion serie 3, el cual cuenta con un detector plano de 12''. Este sistema altamente avanzado permite que los equipos intervencionistas realicen intervenciones cardíacas difíciles, con una excelente consistencia y eficiencia. Es una nueva oportunidad para mejorar la atención médica y sus resultados financieros
Experimente el poder de innovar sus servicios vasculares intervencionistas con Azurion serie 3, el cual cuenta con un detector plano de 15''. Sus equipos intervencionistas aprovecharán la excelente consistencia y eficiencia mientras realizan diversos procedimientos neurológicos, endovasculares, oncológicos y cardíacos. Dé el siguiente paso para mejorar la atención médica y reduzca sus costos.
Experimente la nueva era del desempeño intervencionista cardíaco y vascular con Azurion Serie 7, el cual cuenta con un detector plano de 12''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de nueva generación le ayuda a ofrecer una excelente atención médica al paciente y aumentar su eficiencia operativa al combinarse con la innovación en flujo de trabajo.
Opte con confianza por un sistema híbrido con Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de nueva generación permite realizar procedimientos abiertos y mínimamente invasivos en una sala de intervención. La excelencia clínica se combina con la innovación en flujo de trabajo para ayudarle a ofrecer una excelente atención médica al paciente y aumentar la eficiencia operativa.
Este sistema montado en el techo ofrece una flexibilidad ilimitada en la obtención de imágenes para diversos procedimientos y una libertad de posicionamiento excepcional para los equipos médicos. Su configuración compacta proporciona un entorno muy rentable, listo para los procedimientos del futuro. Controle a la perfección todas las aplicaciones relevantes desde una única pantalla táctil junto a la mesa, para ayudar a tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril. Al trabajar a su alrededor, Philips Azurion con FlexArm le ayuda a mejorar el rendimiento de su sala y a ofrecer una atención superior.
Azurion 3 M12
Azurion 7 M20 con FlexArm
Azurion 7 B20/15
|
|
|
|
|
|
|
Montado en el suelo
|
Montado en el techo
|
Montaje en piso/techo
|
Tamaños de detector
|
|
|
Detector plano de 12"
|
Detector plano de 20"
|
Detector plano de 20" en el gantry frontal, detector plano de 15" en el gantry lateral
|
Configuración del plano
|
|
|
Monoplano
|
Monoplano
|
Biplano
|
Principales beneficios
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Los laboratorios intervencionistas llevan a cabo una amplia variedad de casos que requieren la integración de múltiples fuentes. Esto hace que sea más importante que nunca trabajar de la forma más eficiente posible. Con el espacio de trabajo ce Philips Azurion, estará conectado a todas las modalidades y aplicaciones en un entorno personalizable.
La tecnología ClarityIQ proporciona imágenes de alta calidad para diversos procedimientos clínicos. Ofrece una visibilidad excelente con niveles de dosis bajas de rayos X para pacientes de todos los tamaños. Hasta la fecha se han publicado múltiples estudios clínicos sobre la tecnología ClarityIQ en más de 19000 pacientes que revelan una verdad: dosis significativamente más bajas en todas las áreas clínicas, pacientes y operadores.
El contrato de servicio³ se incluye por defecto en todos los sistemas Azurion y otorga derecho a actualizaciones del software principal, formación sobre las nuevas funcionalidades del software actualizado y reemplazo del hardware informático para dar soporte a las actualizaciones del software.
Como una empresa comprometida con hacer negocios de forma sostenible, estamos dispuestos a ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones responsables. Ofrecemos soluciones que pretenden mejorar la salud y el bienestar de las personas al tiempo que reducen el impacto ambiental. La plataforma Azurion es el resultado de nuestro proceso de Ecodiseño y ofrece importantes mejoras medioambientales. Las principales ventajas medioambientales del diseño actual son la reducción del peso y la mejora de la eficiencia energética.
Mejorar la productividad y los resultados es vital para que las instalaciones de atención médica puedan satisfacer la creciente demanda de procedimientos en el laboratorio de cateterismo. Para simplificar aún más el flujo de trabajo en el laboratorio de cateterismo, Philips presenta el sistema de hemodinámica intervencionista (sistema Hemo), que ofrece mediciones hemodinámicas avanzadas en el laboratorio de cateterismo. La integración con el monitor de pacientes IntelliVue X3 ayuda a facilitar la toma de decisiones clínicas seguras y a mantener registros médicos continuos y sin brechas del paciente, monitoreando constantemente al paciente en el laboratorio de cateterismo o en todo el hospital.
Tecnología de acceso que permite la conectividad, la flexibilidad del espacio de trabajo y la innovación futura. Visualice y controle hasta 20 fuentes de video multimodales o aplicaciones en seis monitores en un flujo de trabajo personalizado y estandarizado.
Aumento en la determinación y simplicidad durante la sustitución percutánea de la válvula aórtica (TAVR) y otros procedimientos de SHD complejos. La experiencia inmersiva del usuario está altamente automatizada para simplificar la planificación, la selección del dispositivo y la selección del ángulo de proyección. Durante los procedimientos, proporciona una guía de imágenes en directo para facilitar la colocación del dispositivo.
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
[1] Azurion R3.0 todavía no está autorizado en todos los mercados. Por favor, consulte con su representante local para obtener información más detallada. [2] Los resultados son específicos de la institución en donde se obtuvieron y pueden no reflejar los resultados alcanzables en otras instituciones. [3] El contrato tiene una duración de 1 año (garantía) más 4 años de Technology Maximizer Essential.
[1] Azurion R3.0 todavía no está autorizado en todos los mercados. Por favor, consulte con su representante local para obtener información más detallada.
[2] Los resultados son específicos de la institución en donde se obtuvieron y pueden no reflejar los resultados alcanzables en otras instituciones.
[3] El contrato tiene una duración de 1 año (garantía) más 4 años de Technology Maximizer Essential.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.