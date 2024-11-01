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Opte con confianza por un sistema híbrido con Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de nueva generación permite realizar procedimientos abiertos y mínimamente invasivos en una sala de intervención. La excelencia clínica se combina con la innovación en flujo de trabajo para ayudarle a ofrecer una excelente atención médica al paciente y aumentar la eficiencia operativa.
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La plataforma de aplicaciones IntraSight es donde las imágenes, la fisiología, el corregistro* y el software se unen para identificar claramente la enfermedad coronaria y arterial periférica, y permitir planes de tratamiento más optimizados. IntraSight está diseñada sobre una nueva plataforma fundacional para cubrir las necesidades en evolución de su laboratorio en el presente y el futuro.
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Experimente el poder de innovar sus servicios vasculares intervencionistas con Azurion serie 3, el cual cuenta con un detector plano de 15''. Sus equipos intervencionistas aprovecharán la excelente consistencia y eficiencia mientras realizan diversos procedimientos neurológicos, endovasculares, oncológicos y cardíacos. Dé el siguiente paso para mejorar la atención médica y reduzca sus costos.
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Durante las intervenciones neurológicas, la meta es ver con claridad, a la vez que controla la seguridad de todos los participantes. La NeuroSuite Philips con el sistema de rayos X Azurion 7 de nueva generación con detectores de 20'' y 15'' fue diseñado para mejorar el tratamiento y ofrecer una guía efectiva mientras trabaja.
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Mejorar la productividad y los resultados es vital para que las instalaciones de atención médica puedan satisfacer la creciente demanda de procedimientos en el laboratorio de cateterismo. Para simplificar aún más el flujo de trabajo en el laboratorio de cateterismo, Philips presenta el sistema de hemodinámica intervencionista (sistema Hemo), que ofrece mediciones hemodinámicas avanzadas en el laboratorio de cateterismo. La integración con el monitor de pacientes IntelliVue X3 ayuda a facilitar la toma de decisiones clínicas seguras y a mantener registros médicos continuos y sin brechas del paciente, monitoreando constantemente al paciente en el laboratorio de cateterismo o en todo el hospital.
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Eleve sus capacidades de cardiología intervencionista con Azurion 5 con detector plano de 20''. Sus equipos intervencionistas se beneficiarán con la consistencia y eficiencia extraordinarias mientras llevan a cabo diversos procedimientos vasculares y cardíacos. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes en la mesa para una experiencia de usuario consistente, un excelente desempeño de laboratorio y atención al paciente.
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Realice una serie de intervenciones cardíacas y vasculares con singular precisión y facilidad con el biplano Azurion 7 con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta nueva generación de terapia guiada por imágenes le permite llevar a cabo procedimientos de modo fácil y confiable con una experiencia de usuario única, ayudándole a optimizar el desempeño de su laboratorio y a ofrecer un cuidado superior.
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A medida que entran más aplicaciones en su laboratorio, es más importante que nunca trabajar con la mayor eficacia posible. FlexSpot le ofrece un acceso perfecto a todas las aplicaciones en un lugar de trabajo compacto y personalizable, para reducir considerablemente el desorden y simplificar el flujo de trabajo. Los miembros del equipo pueden realizar distintas tareas por separado, sin interrumpirse entre sí, para reducir los intervalos entre casos.
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Controle sin problemas las aplicaciones compatibles desde la mesa en el campo estéril con el módulo de pantalla táctil mejorado Pro. Acceda a la fisiología, la EIV, las mediciones hemodinámicas, las herramientas intervencionistas y todos los parámetros de imagen, para trabajar de forma rápida y decisiva. Controlar estas aplicaciones en la sala de examen puede ahorrar tiempo, reducir el desorden del equipo y ayudarlo a concentrarse en el paciente.
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