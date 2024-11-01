Experimente la nueva era del desempeño intervencionista cardíaco y vascular con Azurion Serie 7, el cual cuenta con un detector plano de 12''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de nueva generación le ayuda a ofrecer una excelente atención médica al paciente y aumentar su eficiencia operativa al combinarse con la innovación en flujo de trabajo.
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Con el nuevo detector plano de 12", Azurion serie 7 proporciona imágenes de alta resolución sobre un amplio campo de visión (FOV). Esto es particularmente beneficioso en intervenciones de Cardiología.
Todo el árbol coronario se puede visualizar en una sola vista y con un mínimo desplazamiento de la mesa.
Gracias al diseño compacto del detector plano de 12", se puede lograr una gama completa de ángulos de proyección, incluso la visualización de spider.
Amplíe su conocimiento sobre el árbol coronario
Con el nuevo detector plano de 12", Azurion serie 7 proporciona imágenes de alta resolución sobre un amplio campo de visión (FOV). Esto es particularmente beneficioso en intervenciones de Cardiología.
Todo el árbol coronario se puede visualizar en una sola vista y con un mínimo desplazamiento de la mesa.
Gracias al diseño compacto del detector plano de 12", se puede lograr una gama completa de ángulos de proyección, incluso la visualización de spider.
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Con el nuevo detector plano de 12", Azurion serie 7 proporciona imágenes de alta resolución sobre un amplio campo de visión (FOV). Esto es particularmente beneficioso en intervenciones de Cardiología.
Todo el árbol coronario se puede visualizar en una sola vista y con un mínimo desplazamiento de la mesa.
Gracias al diseño compacto del detector plano de 12", se puede lograr una gama completa de ángulos de proyección, incluso la visualización de spider.
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Gracias al diseño compacto del detector plano de 12", se puede lograr una gama completa de ángulos de proyección, incluso la visualización de spider.
Supere las expectativas con trabajo flexible
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Para hacer frente al aumento de costos, ¿qué puede hacer para mejorar la eficiencia y la productividad de su sala de intervención?
Ahorre tiempo a través del trabajo paralelo instantáneo.
Azurion serie 7, la plataforma de terapia guiada por imágenes de nueva generación ha sido específicamente diseñada para ahorrar tiempo al permitir que los miembros del equipo intervencionista realicen dos tareas al mismo tiempo en la sala de intervención y en la sala de control, sin interrumpirse entre sí..
Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente.
Esto conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles, sin comprometer la calidad de la atención médica.
Supere las expectativas con trabajo flexible
Para hacer frente al aumento de costos, ¿qué puede hacer para mejorar la eficiencia y la productividad de su sala de intervención?
Ahorre tiempo a través del trabajo paralelo instantáneo.
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Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente.
Esto conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles, sin comprometer la calidad de la atención médica.
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Para hacer frente al aumento de costos, ¿qué puede hacer para mejorar la eficiencia y la productividad de su sala de intervención?
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Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente.
Esto conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles, sin comprometer la calidad de la atención médica.
Para hacer frente al aumento de costos, ¿qué puede hacer para mejorar la eficiencia y la productividad de su sala de intervención?
Ahorre tiempo a través del trabajo paralelo instantáneo.
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Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente.
Esto conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles, sin comprometer la calidad de la atención médica.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
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Azurion serie 7 utiliza una gama de tarjetas de procedimientos para ayudar a optimizar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta los más avanzados. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado.
Las tarjetas de procedimientos pueden aumentar la consistencia de los exámenes a través de plantillas predeterminadas (p. ej. aquellos utilizados con más frecuencia, protocolos predeterminados y configuraciones especificadas por el usuario) por tipo de procedimiento, para cada médico o departamento.
Además, Las listas de comprobación y/o los protocolos del hospital se pueden cargar en las tarjetas de procedimientos para ayudar a salvaguardar la consistencia de los procedimientos de intervención y prevenir errores de preparación.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
Azurion serie 7 utiliza una gama de tarjetas de procedimientos para ayudar a optimizar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta los más avanzados. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado.
Las tarjetas de procedimientos pueden aumentar la consistencia de los exámenes a través de plantillas predeterminadas (p. ej. aquellos utilizados con más frecuencia, protocolos predeterminados y configuraciones especificadas por el usuario) por tipo de procedimiento, para cada médico o departamento.
Además, Las listas de comprobación y/o los protocolos del hospital se pueden cargar en las tarjetas de procedimientos para ayudar a salvaguardar la consistencia de los procedimientos de intervención y prevenir errores de preparación.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
Azurion serie 7 utiliza una gama de tarjetas de procedimientos para ayudar a optimizar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta los más avanzados. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado.
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Además, Las listas de comprobación y/o los protocolos del hospital se pueden cargar en las tarjetas de procedimientos para ayudar a salvaguardar la consistencia de los procedimientos de intervención y prevenir errores de preparación.
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Además, Las listas de comprobación y/o los protocolos del hospital se pueden cargar en las tarjetas de procedimientos para ayudar a salvaguardar la consistencia de los procedimientos de intervención y prevenir errores de preparación.
Optimizar el flujo de trabajo
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FlexSpot* le permite visualizar, controlar y manipular eficientemente todas las aplicaciones desde un punto único en la sala de control. Este sitio de trabajo integrado y ordenado tiene uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, así como un teclado y mouse. Desde aquí puede controlar múltiples fuentes externas, configurar los diseños de pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.
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Administre la dosis eficientemente
Administre la dosis eficientemente
Las soluciones de administración de dosis de radiación lo ayudarán a tener el control de la atención médica al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las regulaciones.
El tubo de rayos X MRC200+ incorpora la filtración SpectraBeam, que ayuda a mantener la calidad de imagen en dosis bajas de radiación.
La función de posicionamiento de cero dosis le permite desplazar y cambiar la altura de la mesa o el campo de visión de la última imagen (LHI). Podrá ver el efecto de mover la mesa o cambiar el campo de visión para preparar la siguiente secuencia de imágenes sin fluoroscopia.
La tecnología ClarityIQ proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, logrando una visibilidad excelente con dosis de radiación extremadamente bajos en pacientes de todos los tamaños.
Lo anterior es solo parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, el cual le ayuda a tomar el control de la atención al paciente, seguridad del personal y cumplimiento de normas.
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Las soluciones de administración de dosis de radiación lo ayudarán a tener el control de la atención médica al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las regulaciones.
El tubo de rayos X MRC200+ incorpora la filtración SpectraBeam, que ayuda a mantener la calidad de imagen en dosis bajas de radiación.
La función de posicionamiento de cero dosis le permite desplazar y cambiar la altura de la mesa o el campo de visión de la última imagen (LHI). Podrá ver el efecto de mover la mesa o cambiar el campo de visión para preparar la siguiente secuencia de imágenes sin fluoroscopia.
La tecnología ClarityIQ proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, logrando una visibilidad excelente con dosis de radiación extremadamente bajos en pacientes de todos los tamaños.
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La función de posicionamiento de cero dosis le permite desplazar y cambiar la altura de la mesa o el campo de visión de la última imagen (LHI). Podrá ver el efecto de mover la mesa o cambiar el campo de visión para preparar la siguiente secuencia de imágenes sin fluoroscopia.
La tecnología ClarityIQ proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, logrando una visibilidad excelente con dosis de radiación extremadamente bajos en pacientes de todos los tamaños.
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Aumente el retorno de su inversión
Aumente el retorno de su inversión
Para ayudarlo a aprovechar sus recursos financieros, tecnológicos y de personal y obtener un alto retorno de su inversión, le ofrecemos apoyo profesional a través de nuestra red de ingenieros de servicio de campo, así como también una oferta de servicios flexible, que incluye soluciones financieras innovadoras a la medida para la comunidad de profesionales de la salud.
Nuestra amplia gama de consultoria profesional en materia de salud y nuestros programas de educación lo pueden ayudar a mejorar la eficiencia y la eficacia de su proceso de atención médica al paciente.
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Con el nuevo detector plano de 12", Azurion serie 7 proporciona imágenes de alta resolución sobre un amplio campo de visión (FOV). Esto es particularmente beneficioso en intervenciones de Cardiología.
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Supere las expectativas con trabajo flexible
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Para hacer frente al aumento de costos, ¿qué puede hacer para mejorar la eficiencia y la productividad de su sala de intervención?
Ahorre tiempo a través del trabajo paralelo instantáneo.
Azurion serie 7, la plataforma de terapia guiada por imágenes de nueva generación ha sido específicamente diseñada para ahorrar tiempo al permitir que los miembros del equipo intervencionista realicen dos tareas al mismo tiempo en la sala de intervención y en la sala de control, sin interrumpirse entre sí..
Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente.
Esto conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles, sin comprometer la calidad de la atención médica.
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Para hacer frente al aumento de costos, ¿qué puede hacer para mejorar la eficiencia y la productividad de su sala de intervención?
Ahorre tiempo a través del trabajo paralelo instantáneo.
Azurion serie 7, la plataforma de terapia guiada por imágenes de nueva generación ha sido específicamente diseñada para ahorrar tiempo al permitir que los miembros del equipo intervencionista realicen dos tareas al mismo tiempo en la sala de intervención y en la sala de control, sin interrumpirse entre sí..
Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente.
Esto conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles, sin comprometer la calidad de la atención médica.
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Para hacer frente al aumento de costos, ¿qué puede hacer para mejorar la eficiencia y la productividad de su sala de intervención?
Ahorre tiempo a través del trabajo paralelo instantáneo.
Azurion serie 7, la plataforma de terapia guiada por imágenes de nueva generación ha sido específicamente diseñada para ahorrar tiempo al permitir que los miembros del equipo intervencionista realicen dos tareas al mismo tiempo en la sala de intervención y en la sala de control, sin interrumpirse entre sí..
Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente.
Esto conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles, sin comprometer la calidad de la atención médica.
Para hacer frente al aumento de costos, ¿qué puede hacer para mejorar la eficiencia y la productividad de su sala de intervención?
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Azurion serie 7, la plataforma de terapia guiada por imágenes de nueva generación ha sido específicamente diseñada para ahorrar tiempo al permitir que los miembros del equipo intervencionista realicen dos tareas al mismo tiempo en la sala de intervención y en la sala de control, sin interrumpirse entre sí..
Por ejemplo, mientras la fluoroscopia/exposición se lleva a cabo, un técnico en la sala de control puede, al mismo tiempo, revisar imágenes anteriores del mismo paciente, preparar el próximo examen o terminar informes de otro paciente.
Esto conduce a un alto rendimiento y a resultados de exámenes más ágiles, sin comprometer la calidad de la atención médica.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
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Azurion serie 7 utiliza una gama de tarjetas de procedimientos para ayudar a optimizar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta los más avanzados. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado.
Las tarjetas de procedimientos pueden aumentar la consistencia de los exámenes a través de plantillas predeterminadas (p. ej. aquellos utilizados con más frecuencia, protocolos predeterminados y configuraciones especificadas por el usuario) por tipo de procedimiento, para cada médico o departamento.
Además, Las listas de comprobación y/o los protocolos del hospital se pueden cargar en las tarjetas de procedimientos para ayudar a salvaguardar la consistencia de los procedimientos de intervención y prevenir errores de preparación.
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Azurion serie 7 utiliza una gama de tarjetas de procedimientos para ayudar a optimizar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta los más avanzados. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado.
Las tarjetas de procedimientos pueden aumentar la consistencia de los exámenes a través de plantillas predeterminadas (p. ej. aquellos utilizados con más frecuencia, protocolos predeterminados y configuraciones especificadas por el usuario) por tipo de procedimiento, para cada médico o departamento.
Además, Las listas de comprobación y/o los protocolos del hospital se pueden cargar en las tarjetas de procedimientos para ayudar a salvaguardar la consistencia de los procedimientos de intervención y prevenir errores de preparación.
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Azurion serie 7 utiliza una gama de tarjetas de procedimientos para ayudar a optimizar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta los más avanzados. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado.
Las tarjetas de procedimientos pueden aumentar la consistencia de los exámenes a través de plantillas predeterminadas (p. ej. aquellos utilizados con más frecuencia, protocolos predeterminados y configuraciones especificadas por el usuario) por tipo de procedimiento, para cada médico o departamento.
Además, Las listas de comprobación y/o los protocolos del hospital se pueden cargar en las tarjetas de procedimientos para ayudar a salvaguardar la consistencia de los procedimientos de intervención y prevenir errores de preparación.
Azurion serie 7 utiliza una gama de tarjetas de procedimientos para ayudar a optimizar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta los más avanzados. El sistema seleccionará automáticamente la tarjeta de procedimiento apropiada basado en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado.
Las tarjetas de procedimientos pueden aumentar la consistencia de los exámenes a través de plantillas predeterminadas (p. ej. aquellos utilizados con más frecuencia, protocolos predeterminados y configuraciones especificadas por el usuario) por tipo de procedimiento, para cada médico o departamento.
Además, Las listas de comprobación y/o los protocolos del hospital se pueden cargar en las tarjetas de procedimientos para ayudar a salvaguardar la consistencia de los procedimientos de intervención y prevenir errores de preparación.
Optimizar el flujo de trabajo
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Administre la dosis eficientemente
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Las soluciones de administración de dosis de radiación lo ayudarán a tener el control de la atención médica al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las regulaciones.
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El tubo de rayos X MRC200+ incorpora la filtración SpectraBeam, que ayuda a mantener la calidad de imagen en dosis bajas de radiación.
La función de posicionamiento de cero dosis le permite desplazar y cambiar la altura de la mesa o el campo de visión de la última imagen (LHI). Podrá ver el efecto de mover la mesa o cambiar el campo de visión para preparar la siguiente secuencia de imágenes sin fluoroscopia.
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Las soluciones de administración de dosis de radiación lo ayudarán a tener el control de la atención médica al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las regulaciones.
El tubo de rayos X MRC200+ incorpora la filtración SpectraBeam, que ayuda a mantener la calidad de imagen en dosis bajas de radiación.
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* Algunas características están disponibles de forma opcional. No todas las características están disponibles en todos los sistemas. Consulte con su representante de Philips para confirmar la disponibilidad en su localidad.
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