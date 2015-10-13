Otros elementos de la caja
- Pilas para control remoto
- Control remoto
- Folleto de garantía
- Cable de alimentación
- Soporte para la mesa
19HFL4010W/12
El televisor ideal para la habitación
Este exclusivo televisor para hospitales es ideal para instalarlo junto a la cama del paciente. Diseñado para que encaje a la perfección en los entornos de cuidado de la salud, no molesta a otros pacientes y optimiza la comodidad mediante una experiencia de visualización privadaMás información
Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
SmartInstall le permite instalar y mantener su televisor sin esfuerzo. Con una herramienta web fácil de utilizar, ahora puede configurar e instalar su televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrará tiempo y se asegurará de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.
SmartInfo te permite proporcionar fácilmente información sanitaria o del hospital a los pacientes. Los pacientes tendrán acceso a esta página web interactiva del hospital incluso cuando el televisor no esté conectado a la intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente y mantener informados a tus pacientes de forma sencilla con toda la información más reciente.
MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.
Gracias a la retroiluminación LED, puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste increíble y colores vibrantes.
Diseño blanco con esquinas redondeadas para ofrecer un aspecto más agradable en entornos de cuidado de la salud.
El innovador televisor de cabecera cuenta con un panel de control táctil inteligente en la parte inferior para personalizar la experiencia del usuario. Los botones de control iluminados permiten una navegación sencilla en la oscuridad. La superficie plana y el bloqueo del teclado permiten limpiarlo fácilmente.
Seguridad básica, rendimiento esencial y fiabilidad son requisitos esenciales en un entorno clínico profesional. Al contrario que los televisores estándar, HeartLine de Philips utiliza fuentes de alimentación con certificación médica para cumplir estos requisitos. Cumplen con la normativa EN/IEC 60601-1 para garantizar la seguridad básica y el rendimiento esencial. Además, también cumplen con la normativa colateral EN/IEC 60601-1-2 de pruebas y compatibilidad electromagnéticas médicas. Muchos países, hospitales y clínicas imponen el cumplimiento de estas normativas como requisito.
La conexión para auriculares está aislada galvánicamente para garantizar la conexión más segura entre los auriculares del paciente y el televisor HeartLine de Philips. El aislamiento galvánico es necesario para garantizar una separación a prueba de fallos entre el conector para auriculares y el entorno eléctrico cerca de la cama del paciente.
Los gérmenes se han convertido en un problema creciente en los hospitales y entornos clínicos de todo el mundo, ya que pueden provocar infecciones con riesgo de mortalidad. Los televisores HeartLine de Philips afrontan este reto utilizando un aditivo antimicrobiano que cumple con JIS Z2801 en el material de su cubierta, convirtiéndolo en una parte integral de la cubierta de la pantalla. Ahora tu bienestar y el de tus pacientes está garantizado mediante este revestimiento protector que impide el crecimiento de los microorganismos más comunes, como "Staphylococcus aureus (gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)" y "Klebsiella (neumonía)".
Las aplicaciones de Smart TV de Philips se componen de una gama creciente de aplicaciones que van desde YouTube a aplicaciones de redes sociales y mucho más. La versión especializada se ha personalizado para uso en el sector de la hotelería y ofrece varias ventajas adicionales, como la garantía de que se eliminará de forma segura la información de los huéspedes después de su uso y la seguridad de que los contenidos ilegales no dañarán el negocio.
El televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).
Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.
Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía. Esto no solo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costos de funcionamiento.
Imagen/pantalla
Sintonizador/recepción/transmisión
Características
Funciones de hotelería
Funciones de atención médica
Multimedia
Audio
Potencia eléctrica
Accesorios
Lado de conectividad
Conectividad posterior
Optimizaciones de conectividad
Diseño
Dimensiones
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