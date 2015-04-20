Otros elementos de la caja
- Pilas para control remoto
- Control remoto
- Folleto de garantía
- Cable de alimentación
- Soporte para la mesa
28HFL5010T/12
Conecta y controla
Con este televisor de bajo consumo para hostelería, disfrutarás todas las ventajas de una conectividad de vanguardia y de páginas interactivas de información sobre el hotel, además de instalación y gestión remotas con el menor costo de propiedad garantizadoMás información
Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
SmartInstall le permite instalar y mantener su televisor sin esfuerzo. Con una herramienta web fácil de utilizar, ahora puede configurar e instalar su televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrará tiempo y se asegurará de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.
SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes. Tus huéspedes podrán acceder a esta página Web del hotel interactiva cuando el televisor no está conectado a tu intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.
Nuestros televisores ofrecer a tus huéspedes la libertad para disfrutar de sus contenidos en la gran pantalla del televisor de forma inalámbrica y sin complicaciones. Con nuestro enfoque de sistema abierto ofrecemos servicio a usuarios de iOS y Android y ampliamos continuamente nuestra compatibilidad. Nuestro uso compartido seguro protege a los huéspedes. Imágenes, películas y música, todo se puede compartir y disfrutar en nuestros televisores a través de Miracast y DirectShare.
MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.
Gracias a la retroiluminación LED, puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste increíble y colores vibrantes.
Las aplicaciones de Smart TV de Philips se componen de una gama creciente de aplicaciones que van desde YouTube a aplicaciones de redes sociales y mucho más. La versión especializada se ha personalizado para el uso en el sector de la hotelería y ofrece varias ventajas adicionales, como la garantía de que se eliminará de forma segura la información de los huéspedes después de su uso y la seguridad de que los contenidos ilegales no dañarán tu negocio.
AppControl te permite ofrecer a los huéspedes las aplicaciones con las que sueñan. Podrás añadir, eliminar y ordenar todas las aplicaciones como quieras. Incluso mejor, ahora podrás clonar los ajustes en otro televisor sin configurarlo. Podrás incluso crear varios perfiles y cambiarlos sobre la marcha. ¿Quieres ofrecer aplicaciones de vídeo con ancho de banda alto en las suites y aplicaciones con ancho de banda alto en el resto de habitaciones? No hay problema. AppControl garantiza que tus invitados y tú disfrutéis de una experiencia fluida.
Ahorrá costes y enredos. Con nuestros nuevos Smart TV, podés crear el sistema de tu hotel directamente en el televisor. Canales interactivos, vídeo a la carta, menús de hotel interactivos e información, además de sistemas de pedidos en línea, todo es posible sin necesidad de acoplar al televisor un decodificador externo. Además de entregar los contenidos a través de cables de televisión coaxiales, ahora también puedes utilizar tu red de Internet para ofrecer tus canales de televisión o VOD directamente en el televisor. Nuestra red de socios garantiza que obtendrás el portal personalizado que deseas.
Con Wi-Fi integrado en tu Smart TV de Philips, podrás acceder inalámbricamente a todo un mundo de contenidos.
El televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).
Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.
Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.
Imagen/pantalla
Sintonizador/recepción/transmisión
Características
Funciones de hotelería
Funciones de atención médica
Multimedia
Audio
Potencia eléctrica
Accesorios
Conectividad inalámbrica
Lado de conectividad
Conectividad posterior
Mejoras de conectividad
Diseño
Dimensiones
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