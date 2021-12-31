Netflix integrado con botón remoto dedicado

El acceso a Netflix integrado permite que ver las últimas películas y programas desde su cuenta sea más fácil, rápido y cómodo. No hay necesidad de utilizar ningún reproductor externo ni televisión satelital, lo que ayuda a mantener bajos los costos operativos y facilita las instalaciones, a la vez que mantiene una apariencia moderna para su establecimiento. Un botón dedicado de Netflix en el control remoto proporciona acceso instantáneo para una facilidad de uso eficiente. Se aplican términos y condiciones para la activación de Netflix.