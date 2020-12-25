Otros elementos de la caja
- Cable de corriente alterna
- Guía de inicio rápido
- Cable RS232
- Control remoto y pilas AAA
55BDL6002H/00
Gire los cabezales
Manténgase visible día y noche con el panel Full HD de la línea H de Philips. Su asombrosa claridad y contraste lo convierten en la solución perfecta para zonas concurridas con alta iluminación ambiental, desde aeropuertos hasta centros comerciales.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.
Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea una tabla con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en muy poco tiempo.
De la sala de espera a la sala de reuniones, nunca se muestra una pantalla en blanco. FailOver permite que la pantalla profesional de Philips cambie automáticamente entre las entradas principal y secundaria, lo que garantiza que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal queda inhabilitada. Simplemente establezca una lista de entradas alternativas para asegurarse de que su negocio esté siempre activo.
Integre una PC de potencia completa o un módulo CRD50 con Android directamente en su pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesita para ejecutar su solución de ingreso en ranura, incluida una alimentación.
Integre un sistema en chip (SoC) Android en su pantalla profesional Philips. El módulo CRD50 opcional es un dispositivo OPS que activa la potencia de procesamiento de Android sin necesidad de cables. Simplemente deslice en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para ejecutar el módulo (incluida la alimentación).
Tomá el control de tu red de pantallas profesionales de Philips. CMND te permite gestionar, actualizar, mantener y reproducir mediante una interfaz fácil de usar; desde la instalación hasta el funcionamiento diario.
Genere un gran impacto en lugares brillantes o semiexteriores. Esta pantalla de 2500 cd/m2 de brillo ultraalto es perfecta para atraer la atención en áreas grandes y con muchos espectadores que están sujetas a una luz ambiental alta.
Imagen/pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia eléctrica
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Accesorios
Varios
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