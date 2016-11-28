Este producto reúne las condiciones para la reducción de IVA
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Disfrutá una asombrosa interactividad con verdadero multitoque
Ya está disponible un nuevo nivel de interactividad gracias a la tecnología táctil integrada. El desempeño flexible y óptimo del toque simultáneo, junto con las excelentes oportunidades de operación te dan lo último en interacción con el usuario. Las pantallas multitáctiles vienen equipadas con reconocimiento táctil automático. El conector USB es compatible con HID, lo que permite una verdadera operación Plug & Play.
SmartPower para ahorrar energía
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna
Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna. Carga sus archivos multimedia en la pantalla y reproduzca contenido de forma inmediata. También funciona como memoria caché del navegador interno cuando transmite contenido en línea. Si la red falla, la memoria interna permite seguir transmitiendo el contenido, ya que reproduce una versión almacenada en caché, lo que garantiza que pueda seguir disfrutando de sus archivos multimedia incluso cuando no hay conexión de red.
CMND: controlá tus pantallas
La sólida plataforma de administración de contenido, CMND, devuelve el poder a tus manos. Actualizá y administrá contenido con CMND & Create, o controlá tu configuración con CMND & Control. Todo es posible con CMND.
Android: Ejecute su propia aplicación o elija su favorita
Con Android integrado en la pantalla táctil, podés trabajar con el sistema operativo más avanzado del planeta y guardar tu propia aplicación directamente en la pantalla. Esto también significa que, al igual que el navegador, las aplicaciones integradas son táctiles de fábrica. Solo conectá el dispositivo y tendrás interactividad inmediata. También podés usar el programador integrado para distribuir aplicaciones y contenido según la hora del día. Además, con la función de orientación automática, cambiar las vistas horizontal y vertical del contenido es tan simple como girar la pantalla.
Cristal antideslumbramiento con paralaje óptico bajo
En esta pantalla táctil integrada, el cristal antideslumbramiento con paralaje óptico bajo permite disfrutar la experiencia táctil más envolvente. Con un deslumbramiento mínimo o inexistente, y bajo reflejo en la pantalla, las imágenes se muestran cristalinas, con colores puros y una gran claridad.
Simplificá reuniones con FailOver para conferencias
Simplificá tus presentaciones y videoconferencias con FailOver. Cuando la sala de reuniones o conferencias no está en uso, el contenido de fondo se puede ejecutar desde cualquier fuente de entrada que vos elijas. Cuando la reunión comience y debas compartir una presentación o tu pantalla, solo tenés que conectar la computadora y la pantalla cambiará automáticamente la entrada para mostrar lo que hay en tu pantalla, sin necesidad se seleccionar manualmente las entradas.
Mejora la conectividad con la ranura mPCIe integrada.
Con la ranura PCI integrada, podrás conectar un módulo Wi-Fi/Bluetooth o 4G LTE a fin de mejorar aun más la comunicación con la pantalla. La comunicación entre equipos también se ha mejorado, con numerosas configuraciones disponibles para que las utilicen los clientes, como la capacidad para ampliar las funciones del producto o el control de señales.