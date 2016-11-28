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  • Descubrí un nuevo nivel de interacción Descubrí un nuevo nivel de interacción Descubrí un nuevo nivel de interacción

    Signage Solutions Pantalla multitáctil

    65BDL3051T/00

    Descubrí un nuevo nivel de interacción

    Acercate a tu audiencia más que nunca. Rápido, preciso y extremadamente duradero, su gran rendimiento va a la par con su excelente confiabilidad y funcionalidad.

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    Signage Solutions Pantalla multitáctil

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    Descubrí un nuevo nivel de interacción

    con toda la potencia de Android

    • 65"
    • Funciona con Android
    • Multitoque
    Disfrutá una asombrosa interactividad con verdadero multitoque

    Disfrutá una asombrosa interactividad con verdadero multitoque

    Ya está disponible un nuevo nivel de interactividad gracias a la tecnología táctil integrada. El desempeño flexible y óptimo del toque simultáneo, junto con las excelentes oportunidades de operación te dan lo último en interacción con el usuario. Las pantallas multitáctiles vienen equipadas con reconocimiento táctil automático. El conector USB es compatible con HID, lo que permite una verdadera operación Plug & Play.

    SmartPower para ahorrar energía

    SmartPower para ahorrar energía

    La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

    Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna

    Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna

    Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna. Carga sus archivos multimedia en la pantalla y reproduzca contenido de forma inmediata. También funciona como memoria caché del navegador interno cuando transmite contenido en línea. Si la red falla, la memoria interna permite seguir transmitiendo el contenido, ya que reproduce una versión almacenada en caché, lo que garantiza que pueda seguir disfrutando de sus archivos multimedia incluso cuando no hay conexión de red.

    CMND: controlá tus pantallas

    CMND: controlá tus pantallas

    La sólida plataforma de administración de contenido, CMND, devuelve el poder a tus manos. Actualizá y administrá contenido con CMND & Create, o controlá tu configuración con CMND & Control. Todo es posible con CMND.

    Android: Ejecute su propia aplicación o elija su favorita

    Con Android integrado en la pantalla táctil, podés trabajar con el sistema operativo más avanzado del planeta y guardar tu propia aplicación directamente en la pantalla. Esto también significa que, al igual que el navegador, las aplicaciones integradas son táctiles de fábrica. Solo conectá el dispositivo y tendrás interactividad inmediata. También podés usar el programador integrado para distribuir aplicaciones y contenido según la hora del día. Además, con la función de orientación automática, cambiar las vistas horizontal y vertical del contenido es tan simple como girar la pantalla.

    Cristal antideslumbramiento con paralaje óptico bajo

    En esta pantalla táctil integrada, el cristal antideslumbramiento con paralaje óptico bajo permite disfrutar la experiencia táctil más envolvente. Con un deslumbramiento mínimo o inexistente, y bajo reflejo en la pantalla, las imágenes se muestran cristalinas, con colores puros y una gran claridad.

    Simplificá reuniones con FailOver para conferencias

    Simplificá tus presentaciones y videoconferencias con FailOver. Cuando la sala de reuniones o conferencias no está en uso, el contenido de fondo se puede ejecutar desde cualquier fuente de entrada que vos elijas. Cuando la reunión comience y debas compartir una presentación o tu pantalla, solo tenés que conectar la computadora y la pantalla cambiará automáticamente la entrada para mostrar lo que hay en tu pantalla, sin necesidad se seleccionar manualmente las entradas.

    Mejora la conectividad con la ranura mPCIe integrada.

    Con la ranura PCI integrada, podrás conectar un módulo Wi-Fi/Bluetooth o 4G LTE a fin de mejorar aun más la comunicación con la pantalla. La comunicación entre equipos también se ha mejorado, con numerosas configuraciones disponibles para que las utilicen los clientes, como la capacidad para ampliar las funciones del producto o el control de señales.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      163.9  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      65  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      1920 x 1080p
      Tamaño del píxel
      0,74 x 0,74 mm
      Resolución óptima
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Brillo
      350  cd/m²
      Colores de la pantalla
      16,7 millones
      Relación de contraste (típica)
      4000:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • Cámara lenta 3/2 - 2/2
      • Filtro peine 3D
      • Desentrelazado de compensación de movimiento
      • Exploración progresiva
      • Desentrelazado 3D MA
      • Optimización de contraste dinámico
      Tratamiento de superficies
      Revestimiento antirreflejante
      Tecnología de panel
      VA

    • Conectividad

      Salida de audio
      Izquierda/derecha de audio (RCA)
      Entrada de video
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • USB
      • VGA (a través de DVI)
      Entrada de audio
      • Audio izquierdo/derecho (RCA)
      • Conector de 3,5 mm
      Otras conexiones
      • USB
      • Micro SD
      • micro USB
      • mPCIe
      • OPS
      • Toma de alimentación USB (5 V, 2 A)
      Salida de video
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • DVI
      • VGA (a través de DVI)
      Control externo
      • RJ45
      • Conexión IR (entrada/salida) de 3,5 mm
      • RS232C (entrada/salida) conexión de 2,5 mm.

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (16/7)
      • Vertical (12/7)
      Picture in picture
      PIP
      Funciones de protección de pantalla
      Conversión de píxeles, bajo brillo
      Control del teclado
      • Escondido
      • Con bloqueo
      Señal del control remoto
      Con bloqueo
      Bucle transversal de señal
      • RS232
      • VGA
      • Bucle intermedio IR
      • DisplayPort
      • DVI
      Facilidad de instalación
      Conector inteligente
      Funciones de bajo consumo
      Smart Power
      Otra conveniencia
      Manijas de transporte
      Rendimiento de imagen
      Control de color avanzado
      Red controlable
      • RS232
      • RJ45
      • Un cable (HDMI-CEC)
      • HDMI (solo un cable)
      Memoria
      EMMC de 16 GB

    • Sonido

      Altavoces integrados
      RMS de 2 x 10W

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Consumo (modo encendido)
      147 W
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5W
      Funciones de ahorro de energía
      Smart Power

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formatos de video
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz

    • Dimensiones

      Montaje de inserción inteligente
      100 x 100 mm, 100 x 200 mm
      Ancho establecido
      1492,40  mm
      Peso del producto
      43.1  kg
      Altura establecida
      867,40  mm
      Profundidad establecida
      99,8  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      58,76  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      34.15  pulgadas
      Montaje en pared
      400 x 400 mm, M6
      Profundidad establecida (en pulgadas)
      3,93  pulgadas
      Ancho del bisel
      29,2 mm
      Peso del producto (libras)
      95  lb

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Imagen de reproducción USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Reproductor interno

      CPU
      Quad Core Cortex A9 de 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali400 Quad Core de 533 MHz
      Memoria
      DDR3 de 2 GB
      Almacenamiento
      EMMC de 16 GB

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable RS232
      • Cable USB
      • Control remoto
      • Pilas para control remoto
      • Guía de inicio rápida
      Accesorios opcionales
      • KitdeCalibracióndeColor (CCK4602)
      • Receptor OPS HDBaseT (CRD25)
      • Soporte para la mesa
      Soporte
      BMO5922 (opcional)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Árabe
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Japonés
      • Polaco
      • Español
      • Turco
      • Ruso
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Danés
      • Holandés
      • Finlandés
      • Noruego
      • Portugués
      • Sueco
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • FCC Clase B
      • UL/cUL
      • RoHS
      • CB
      • C-Tick
      • EnergyStar 7.0
      • GOST
      • BSMI

    • Interactividad

      Tecnología multitáctil
      Toque infrarrojo
      Puntos de contacto
      10 puntos de contacto simultáneos
      Plug & Play
      Compatible con HID
      Vidrio de protección
      • Cristal de seguridad templado de 5 mm
      • Antideslumbramiento
      • Antirreflejos

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cable de corriente alterna
    • Cable RS232
    • Cable USB
    • Control remoto
    • Baterías para control remoto
    • Guía de inicio rápido
    • Accesorios opcionales: KitdeCalibracióndeColor (CCK4602)
    • Accesorios opcionales: Receptor OPS HDBaseT (CRD25)
    • Accesorios opcionales: Soporte para la mesa
    Badge-D2C

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