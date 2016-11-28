Android: Ejecute su propia aplicación o elija su favorita

Con Android integrado en la pantalla táctil, podés trabajar con el sistema operativo más avanzado del planeta y guardar tu propia aplicación directamente en la pantalla. Esto también significa que, al igual que el navegador, las aplicaciones integradas son táctiles de fábrica. Solo conectá el dispositivo y tendrás interactividad inmediata. También podés usar el programador integrado para distribuir aplicaciones y contenido según la hora del día. Además, con la función de orientación automática, cambiar las vistas horizontal y vertical del contenido es tan simple como girar la pantalla.