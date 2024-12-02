Otros elementos de la caja
- Cable de corriente alterna
- Cable RS232
- Control remoto
- Baterías para control remoto
- Guía de inicio rápido
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Destaca
Informa y sorprende con una pantalla Ultra HD profesional Philips Q-Line. Puedes empezar a utilizar esta fiable solución tan pronto como la necesites.Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.
Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que lo que muestras nunca se detenga.
Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea una tabla con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en muy poco tiempo.
Programá fácilmente contenidos para reproducir desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volverá al modo de espera cuando termine.
Controla la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android, y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android 8 garantiza que el software está protegido y con las últimas funciones durante más tiempo.
Conecta y controla el contenido a través de la nube con el navegador HTML5 integrado. Con el navegador basado en Chromium, podrás diseñar los contenidos en línea y conectar una sola pantalla o toda tu red. Puedes mostrar el contenido en formato vertical u horizontal, con resolución Full HD. Solo tienes que conectar la pantalla a Internet mediante Wi-Fi o con un cable RJ45 y disfrutar de tus propias listas de reproducción.
Imagen/pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia eléctrica
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Reproductor interno
Accesorios
Varios
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