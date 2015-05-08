Conectá y controlá tu contenido a través de la nube con HTML5

Conectá y controlá tu contenido a través de la nube con el explorador HTML5 integrado. Diseñá tu contenido de señalización en línea y conectalo con una pantalla o con tu red completa. Simplemente conectá un cable de Internet RJ45 para conexión de red, conectá la pantalla con la dirección URL específica y estarás listo para reproducir tu contenido basado en la nube.