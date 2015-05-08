Otros elementos de la caja
- Cable de corriente alterna
- Cable RS232
- Cable VGA
- Control remoto
- Baterías para control remoto
- Manual del usuario en CD-ROM
- Guía de inicio rápido
BDL3230QL/00
Intensifique su experiencia de señalización
Obtenga imágenes sorprendentemente nítidas de una manera más ecológica. Alto en rendimiento y confiabilidad, pero bajo en consumo de energía, es ideal para proyectos en los que no se aceptan concesiones.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
SmartControl te permite controlar de forma remota y gestionar tu red de pantallas a través de RJ45 y RS232C. Fácilmente sintoniza todos los ajustes de la pantalla, incluida la resolución, el brillo, el contraste y la clonación de los ajustes sobre la red completa.
Sistema de administración de contenidos gratuito y fácil de usar que trabaja exclusivamente con las pantallas de Philips Sigage para gestionar tu contenido de señalización digital. Con SmartCMS puedes crear y programar tu propio contenido más de 24 horas todos los días. Simplemente crea tu red, diseña tu contenido, programa tu lista de reproducción y estás listo para jugar.
Conectá y controlá tu contenido a través de la nube con el explorador HTML5 integrado. Diseñá tu contenido de señalización en línea y conectalo con una pantalla o con tu red completa. Simplemente conectá un cable de Internet RJ45 para conexión de red, conectá la pantalla con la dirección URL específica y estarás listo para reproducir tu contenido basado en la nube.
Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna. Carga sus archivos multimedia en la pantalla y reproduzca contenido de forma inmediata. También funciona como memoria caché del navegador interno cuando transmite contenido en línea. Si la red falla, la memoria interna permite seguir transmitiendo el contenido, ya que reproduce una versión almacenada en caché, lo que garantiza que pueda seguir disfrutando de sus archivos multimedia incluso cuando no hay conexión de red.
Convertí tu USB en un dispositivo de señalización digital efectivo y económico. Simplemente guardá tu contenido (video, audio, imágenes) en tu USB y conectalo a la pantalla. Creá tu lista de reproducción y programá tu contenido a través del menú en pantalla, y disfrutá de tus propias listas en cualquier momento y lugar.
D-image lo ayuda a verificar y diagnosticar imágenes clínicas con un rendimiento de pantalla constante y preciso. Para lograr interpretaciones clínicas confiables, nuestras pantallas profesionales están calibradas de fábrica para ofrecer un rendimiento de pantalla estándar en escala de grises optimizado. D-image le permite destacarse en todos los aspectos de la atención al paciente.
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
La calidad de imagen es importante. Las pantallas regulares ofrecen calidad, pero eso no es suficiente. Imagine detalles nítidos combinados con un alto brillo, un contraste increíble y colores realistas para una imagen fiel a la realidad.
Imagen/pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia eléctrica
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Accesorios
Varios
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