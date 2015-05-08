Otros elementos de la caja
- Cable de corriente alterna
- Cable RS232
- Cable VGA
- Control remoto
- Baterías para control remoto
- Manual del usuario en CD-ROM
- Guía de inicio rápido
BDL4330QL/00
Llame la atención
Informe y cautive con una pantalla Philips Q-Line profesional Full HD. Esta solución confiable puede estar en funcionamiento tan pronto como lo necesite sin hardware adicional.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Controlá tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.
Tomá el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en nada de tiempo.
Tomá el control de tu red de pantallas profesionales de Philips. CMND te permite gestionar, actualizar, mantener y reproducir mediante una interfaz fácil de usar; desde la instalación hasta el funcionamiento diario.
Programá fácilmente contenidos para reproducir desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volverá al modo de espera cuando termine.
Guardá y reproducí contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.
Imagen/pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia eléctrica
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Accesorios
Varios
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