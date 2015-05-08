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    Signage Solutions Pantalla Q-Line

    BDL4330QL/00

    Llame la atención

    Informe y cautive con una pantalla Philips Q-Line profesional Full HD. Esta solución confiable puede estar en funcionamiento tan pronto como lo necesite sin hardware adicional.

    Signage Solutions Pantalla Q-Line

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    Llame la atención

    Pantalla 16/7 de fácil configuración.

    • 43"
    • Retroiluminación LED directa
    • Full HD
    CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos

    CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos

    Controlá tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    CMND & Create. Desarrollá y lanzá tu propio contenido

    CMND & Create. Desarrollá y lanzá tu propio contenido

    Tomá el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en nada de tiempo.

    Administración remota de sistemas a través de CMND

    Tomá el control de tu red de pantallas profesionales de Philips. CMND te permite gestionar, actualizar, mantener y reproducir mediante una interfaz fácil de usar; desde la instalación hasta el funcionamiento diario.

    Reproductor multimedia integrado. Programá contenidos de USB fácilmente

    Programá fácilmente contenidos para reproducir desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volverá al modo de espera cuando termine.

    Memoria interna. Subí contenido para su reproducción instantánea

    Guardá y reproducí contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      108  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      42.5  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      1920x1080p
      Tamaño del píxel
      0,49 x 0,49 mm
      Resolución óptima
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Colores de la pantalla
      16,7 millones
      Relación de contraste (típica)
      3000:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      6,5  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      DICOM
      D-image para imágenes clínicas

    • Conectividad

      Salida de audio
      • Audio izquierdo/derecho (RCA)
      • Conector de 3,5 mm
      Entrada de video
      • DVI-D
      • HDMI
      • Componente (RCA)
      • Compuesto (RCA)
      • VGA (D-Sub analógico)
      Entrada de audio
      • Conector de 3,5 mm
      • Audio izquierdo/derecho (RCA)
      Otras conexiones
      USB
      Control externo
      • RJ45
      • Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida)
      • Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm

    • Comodidad

      Matriz en mosaico
      Hasta 15 x 15
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles
      Control del teclado
      • Bloqueable
      • Oculto
      Bucle transversal de señal
      • RS232
      • Bucle transversal IR
      Funciones de bajo consumo
      Potencia inteligente
      Red controlable
      • RS232
      • RJ45
      • Un cable (HDMI-CEC)
      Memoria
      • Acceso a memoria interna
      • 8 GB de eMMC
      Inicio
      • Retardo de encendido
      • Estado de encendido
      • Wake up on LAN
      Ventana de inicio
      activar/desactivar el logotipo de Philips

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100-240 VCA
      Consumo (modo encendido)
      87 W (método de prueba EnergyStar 6.0)
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5 W

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formatos de video
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      968,2  mm
      Peso del producto
      8,70  kg
      Altura establecida
      559,4  mm
      Profundidad establecida
      59,9  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      38,12  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      22.02  pulgadas
      Montaje en pared
      400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
      Ancho del bisel
      11,9 (TLR)/14,9 (B) mm
      Peso del producto (libras)
      19,18  lb

    • Condiciones de funcionamiento

      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      Imagen de reproducción USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable RS232
      • Cable VGA
      • Control remoto
      • Baterías para control remoto
      • Manual del usuario en CD-ROM
      • Guía de inicio rápido

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Español
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      Garantía
      Garantía de 3 años
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • Marca C
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cable de corriente alterna
    • Cable RS232
    • Cable VGA
    • Control remoto
    • Baterías para control remoto
    • Manual del usuario en CD-ROM
    • Guía de inicio rápido
    Badge-D2C

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