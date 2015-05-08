CMND & Create. Desarrollá y lanzá tu propio contenido

Tomá el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en nada de tiempo.