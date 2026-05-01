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Descontinuado

Monitor LCD con Ultra Wide-Color

246E9QHSW/56

Color sorprendente, diseño elegante

El monitor Philips E Line cuenta con un diseño elegante y un extraordinario rendimiento de imagen. La pantalla Full HD de borde estrecho con Ultra Wide-Color proporciona imágenes que parecen reales. Disfruta de una experiencia de visualización de primera calidad con un diseño elegante.

Ver todos los beneficios

Color sorprendente, diseño elegante

  • Línea E

  • 24 (60.5 cm [23.8”] diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Menos cansancio ocular con la tecnología sin parpadeo

Debido a la forma en que se controla el brillo en las pantallas LED con retroiluminación, algunos usuarios experimentan parpadeo en la pantalla, lo que provoca cansancio ocular. La tecnología sin parpadeo de Philips ofrece una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo para una visualización más cómoda.

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona verdes más naturales, rojos vivos y azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.

Pantalla de 16:9 con Full HD para imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. El logotipo/marca comercial “IPS” y las patentes relacionadas de las tecnologías son de propiedad de sus respectivos propietarios.

  2. La resolución máxima solo funciona con una entrada HDMI.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos utilizados en esta publicación tienen fines exclusivos de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  5. Área NTSC según CIE1976

  6. Área sRGB según CIE1931

  7. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.