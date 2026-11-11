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Café

Café (5)

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Philips Colección Essentials
Cafetera de goteo Philips serie 1000

HD7430/90
  • Preparación durable, segura y eficiente
  • Diseño elegante y práctico
  • Descubra el equipo de desayuno completo
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  • Philips Serie 5500
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  • Philips Serie 5500
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Philips Serie 5500
Cafetera espresso totalmente automática

EP5547/90
  • 20 bebidas
  • LatteGo
  • Negro cromado
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  • Philips Serie 1200
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Philips Serie 1200
Cafeteras espresso completamente automáticas

EP1224/00
  • 2 bebidas
  • Espumador de leche clásico
  • Gris cachemira
  • Pantalla táctil
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  • Philips Serie 3300
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Philips Serie 3300
Cafetera espresso completamente automática

EP3341/30
  • 6 bebidas
  • LatteGo
  • Negro satinado
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  • Philips Serie 2300
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Philips Serie 2300
Cafetera espresso totalmente automática

EP2331/10
  • 4 bebidas
  • LatteGo
  • Negro brillante
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