20 bebidas
LatteGo
Negro cromado
Nuestras 20 recetas van desde bebidas calientes como espresso, lattes lechosos y capuchinos, hasta cafés helados. Calibramos nuestro sistema de preparación para que incluso los cafés helados tengan el mismo sabor delicioso que las bebidas calientes.
Nuestra potente tecnología de espuma ciclónica le permite crear espuma de leche suave con solo tocar un botón, incluso con alternativas de leche vegetales.
Ya no tendrá que esperar a que su máquina se caliente. Nuestra función QuickStart le permite encender su máquina y preparar un café de inmediato. Su máquina se calentará según la receta seleccionada.
Comprender las reseñas de productos
4.8
de 5
32
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Carlos898
26/07/2025
España
Comprador verificado
Espectacular
Me costó decidirme en que marca comprar ya que es mucho dinero para equivocarse, pero la verdad he acertado, hace unos magníficos cafés y el latte go es una pasada, sí que al principio cuesta un poco cogerle el truco hasta que aprendes a hacerte el café a tu gusto, hay que tener paciencia ya que los primeros cafés no salen buenos pero luego la cosa cambia a mejor y mucho , eso sí tampoco esperéis hacer un buen café con café de marca blanca, por lo demás genial , no hace mucho ruido, tampoco tarda en calentarse y tiene infinidad para poder personalizar tu café, el molinillo viene puesto al 6, yo lo cambié al 3 pero luego lo volví a colocarlo al 6 que para mi gusto está perfecto. He de decir que atención al cliente de Philips me han ayudado en todas las preguntas que tenía. Por lo demás genial, he de decir que el latte go solo lo he probado con bebida vegetal y súper bien, sin duda volvería a comprar la cafetera
Ventajas
Café espectacular , fácil mantenimiento
Contras
Por ahora ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips Serie 5500 EP5547/90 Cafetera Espresso automática
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips Serie 5500 EP5547/90 Cafetera Espresso automática
17/07/2025
España
Comprador verificado
Genial. Todo funcciona la perfección . Es la tercera cafetera automática que he tenido. Muy contento.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips Serie 5500 EP5544/80 Cafetera Espresso automática
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips Serie 5500 EP5544/80 Cafetera Espresso automática
one-piece
04/07/2025
España
Comprador verificado
Es una comodidad preparar un café rápido y genial, tan solo le pongo un pero, y es q yo esperaba más cremosidad como en las cafeterías, por lo demás genial
Esta reseña se realizó para Philips Serie 5500 EP5547/90 Cafetera Espresso automática
Esta reseña se realizó para Philips Serie 5500 EP5547/90 Cafetera Espresso automática
Según las pruebas realizadas entre consumidores en Alemania, para la comparación de cafeteras espresso completamente automáticas (café y leche) líderes de un solo toque (2023)
En comparación con las anteriores cafeteras espresso de Philips
Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza