Después de 2 semanas de uso de la cafetera, voy a escribir mis impresiones. La cafetera es muy intuitiva desde el primer momento. La primera vez que la enciendes tendrás que configurarla pero sólo habrá que seguir los pasos indicados en la pantalla, habrá que instalar el depósito de agua, la bandeja inferior que recoge el agua que echa en cada limpieza cuando apagas la máquina y el depósito para los posos, en el depósito de agua incluye un filtro para el agua del estilo de las jarras Brita. La cafetera te avisará cuando falte agua, café, haya que vaciar el depósito de los desechos del café o haya que hacerle una limpieza antical, no tendrás que estar pendiente de nada. La selección de la bebida se hace a través de los iconos del panel de control, además hay un menú con otras cuantas variedades de bebida calientes o frías, varios tipos de café sólo, varios de café con leche además de leche sola espumada o agua caliente para infusiones. Para el espumador puedes utilizar cualquier leche animal o bebida vegetal. Además cada tipo de bebida se puede graduar en intensidad de café, cantidad de café y de leche, y si quieres lo puedes dejar guardado en uno de los cuatro perfiles de usuario para no tener que ajustar tus bebidas favoritas cada vez. La calidad del café es muy buena, ya que puedes configurar la intensidad a tu gusto, y si utilizas café en grano de buena calidad lo notarás mucho en el sabor. La limpieza y el mantenimiento es realmente fácil y cómodo. El sonido es alto pero no más que cualquier otra cafetera expreso, no ocupa mucho más espacio que un tostador incluso menos que cualquier robot de cocina y en cuanto al precio, evidentemente es elevado pero, teniendo en cuenta las prestaciones y la calidad tanto de la cafetera en sí como de las bebidas, la relación calidad precio es sobresaliente.