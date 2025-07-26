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  • La forma más fácil de disfrutar de café caliente y helado
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Serie 5500Cafetera espresso totalmente automática

EP5547/90

4.8
| (32) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
La forma más fácil de disfrutar de café caliente y helado
Elige entre las 20 deliciosas recetas de café con la LatteGo 5500. Desde cremosos cafés con leche hasta refrescantes cafés helados, cada bebida se prepara a la temperatura ideal con el aroma y la cremosidad perfectos. LatteGo te ayuda a crear una espuma sedosa y facilita la limpieza.
Ver todos los beneficios

Con LatteGo, el sistema de leche más rápido de limpiar*

La forma más fácil de disfrutar de café caliente y helado

  • 20 bebidas

  • LatteGo

  • Negro cromado

Disfrute de 20 bebidas calientes y heladas al alcance de la mano

Disfrute de 20 bebidas calientes y heladas al alcance de la mano

Nuestras 20 recetas van desde bebidas calientes como espresso, lattes lechosos y capuchinos, hasta cafés helados. Calibramos nuestro sistema de preparación para que incluso los cafés helados tengan el mismo sabor delicioso que las bebidas calientes.

Cree espuma de leche suave con el sistema de leche LatteGo

Cree espuma de leche suave con el sistema de leche LatteGo

Nuestra potente tecnología de espuma ciclónica le permite crear espuma de leche suave con solo tocar un botón, incluso con alternativas de leche vegetales.

Menos espera y un café más rápido con QuickStart

Menos espera y un café más rápido con QuickStart

Ya no tendrá que esperar a que su máquina se caliente. Nuestra función QuickStart le permite encender su máquina y preparar un café de inmediato. Su máquina se calentará según la receta seleccionada.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Comprender las reseñas de productos

4.8

de 5

32

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

5
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3
2
1

Carlos898

26/07/2025

España

Comprador verificado

Espectacular

Me costó decidirme en que marca comprar ya que es mucho dinero para equivocarse, pero la verdad he acertado, hace unos magníficos cafés y el latte go es una pasada, sí que al principio cuesta un poco cogerle el truco hasta que aprendes a hacerte el café a tu gusto, hay que tener paciencia ya que los primeros cafés no salen buenos pero luego la cosa cambia a mejor y mucho , eso sí tampoco esperéis hacer un buen café con café de marca blanca, por lo demás genial , no hace mucho ruido, tampoco tarda en calentarse y tiene infinidad para poder personalizar tu café, el molinillo viene puesto al 6, yo lo cambié al 3 pero luego lo volví a colocarlo al 6 que para mi gusto está perfecto. He de decir que atención al cliente de Philips me han ayudado en todas las preguntas que tenía. Por lo demás genial, he de decir que el latte go solo lo he probado con bebida vegetal y súper bien, sin duda volvería a comprar la cafetera

Ventajas

Café espectacular , fácil mantenimiento

Contras

Por ahora ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips Serie 5500 EP5547/90 Cafetera Espresso automática

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips Serie 5500 EP5547/90 Cafetera Espresso automática

17/07/2025

España

Comprador verificado

Genial. Todo funcciona la perfección . Es la tercera cafetera automática que he tenido. Muy contento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips Serie 5500 EP5544/80 Cafetera Espresso automática

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips Serie 5500 EP5544/80 Cafetera Espresso automática

one-piece

04/07/2025

España

Comprador verificado

Es una comodidad preparar un café rápido y genial, tan solo le pongo un pero, y es q yo esperaba más cremosidad como en las cafeterías, por lo demás genial

Esta reseña se realizó para Philips Serie 5500 EP5547/90 Cafetera Espresso automática

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Avisos legales

  1. Según las pruebas realizadas entre consumidores en Alemania, para la comparación de cafeteras espresso completamente automáticas (café y leche) líderes de un solo toque (2023)

  2. En comparación con las anteriores cafeteras espresso de Philips

  3. Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza