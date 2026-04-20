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  • La forma más fácil de disfrutar de café recién hecho
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Serie 2300Cafetera espresso totalmente automática

EP2331/10

4
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
La forma más fácil de disfrutar de café recién hecho
Disfruta de 4 bebidas con un solo toque, con la crema, el aroma y la temperatura perfectos. LatteGo prepara automáticamente espuma de leche suave como la seda para tus cafés, es fácil de configurar y se puede limpiar en solo 10 segundos*.
Ver todos los beneficios

LatteGo, el sistema de leche que más rápido se limpia*

La forma más fácil de disfrutar de café recién hecho

  • 4 bebidas

  • LatteGo

  • Negro brillante

Disfrute de 4 bebidas con un solo toque

Disfrute de 4 bebidas con un solo toque

Disfrute de 4 populares recetas de café: desde el clásico espresso y el café solo hasta el capuchino, con la crema, el aroma y la temperatura perfectos. También dispone de agua caliente para preparar té.

LatteGo, el sistema de leche más rápido de limpiar: 2 partes, sin tubo

LatteGo, el sistema de leche más rápido de limpiar: 2 partes, sin tubo

LatteGo es el sistema de leche más rápido de limpiar, con solo 2 partes y sin tubos, que se puede limpiar en 10 segundos debajo del agua del grifo o en el lavavajillas. Philips no ofrece una limpieza automática, ya que esto requiere una limpieza complementaria.

Hasta 5000 tazas** sin tener que eliminar el sarro gracias a AquaClean

Hasta 5000 tazas** sin tener que eliminar el sarro gracias a AquaClean

Si cambia el filtro después de que la cafetera lo indique, no tendrá que eliminar el sarro de la cafetera por hasta 5000 tazas**, mientras disfruta de agua clara y purificada.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

20/04/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Me gustaría poder regular la cantidad de leche para tener alternativas al capuccino.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 2300 EP2331/10 Cafetera espresso completamente automática

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Según las pruebas realizadas entre consumidores en Alemania, para la comparación de cafeteras espresso completamente automáticas (café y leche) de un solo toque líderes a nivel mundial (2023).

  2. Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.