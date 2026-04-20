4 bebidas
LatteGo
Negro brillante
Disfrute de 4 populares recetas de café: desde el clásico espresso y el café solo hasta el capuchino, con la crema, el aroma y la temperatura perfectos. También dispone de agua caliente para preparar té.
LatteGo es el sistema de leche más rápido de limpiar, con solo 2 partes y sin tubos, que se puede limpiar en 10 segundos debajo del agua del grifo o en el lavavajillas. Philips no ofrece una limpieza automática, ya que esto requiere una limpieza complementaria.
Si cambia el filtro después de que la cafetera lo indique, no tendrá que eliminar el sarro de la cafetera por hasta 5000 tazas**, mientras disfruta de agua clara y purificada.
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Mordisquito
20/04/2026
Argentina
Comprador verificado
Me gustaría poder regular la cantidad de leche para tener alternativas al capuccino.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 2300 EP2331/10 Cafetera espresso completamente automática
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 2300 EP2331/10 Cafetera espresso completamente automática
Según las pruebas realizadas entre consumidores en Alemania, para la comparación de cafeteras espresso completamente automáticas (café y leche) de un solo toque líderes a nivel mundial (2023).
Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.