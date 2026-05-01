Descontinuado
273V7QDAW/56
Imágenes vivas y nítidas de borde a borde
Una amplia pantalla perfecta con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.
Línea V
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Un par de altavoces estéreo integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior ni posterior, etc., según el modelo y el diseño.
Disfruta de una mayor comodidad y legibilidad al leer documentos largos con mucho texto. El modo EasyRead crea una experiencia de visualización similar al papel y más respetuosa con la vista ajustando los colores y los niveles de zoom de la pantalla para simular la sensación de lectura en papel real en la pantalla digital.
SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza los contenidos que aparecen en pantalla, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para optimizar dinámicamente el contraste, ofrecerte la mejor calidad de video e imagen digital y una mejor definición en juegos con matices oscuros. Cuando se selecciona el modo de ahorro, el contraste y la retroiluminación se ajustan a la perfección para que puedas usar las aplicaciones de oficina diarias con un menor consumo de energía.
Opiniones
El logotipo/marca comercial “IPS” y las patentes relacionadas de las tecnologías son de propiedad de sus respectivos propietarios.
La resolución máxima solo funciona con una entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse