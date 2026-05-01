Descontinuado
276E9QHSW/56
Color sorprendente, diseño elegante
El monitor Philips E Line cuenta con un diseño elegante y un extraordinario rendimiento de imagen. La pantalla Full HD de borde estrecho con Ultra Wide-Color proporciona imágenes que parecen reales. Disfruta de una experiencia de visualización de primera calidad con un diseño elegante.
Línea E
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona verdes más naturales, rojos vivos y azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.
Las pantallas IPS utilizan una avanzada tecnología que ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
Opiniones
El logotipo/marca comercial “IPS” y las patentes relacionadas de las tecnologías son de propiedad de sus respectivos propietarios.
La resolución máxima solo funciona con una entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos utilizados en esta publicación tienen fines exclusivos de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.