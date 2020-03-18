Descontinuado
Diseño curvo, lleno de color
Disfruta de los colores como nunca antes. Este brillante y amplio monitor con tecnología Ultra Wide-Color ofrece la gama de colores más vibrante y rica en un envolvente diseño curvo para que puedas disfrutar de nuestra mejor creación hasta la fecha.
Línea E
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta muy bien a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto envolvente, para que seas el único centro de atención en el escritorio.
La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona verdes más naturales, rojos vivos y azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.
En la pantalla LED VA de Philips se utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes muy nítidas y brillantes. Aunque las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, es especialmente adecuada para fotos, navegación web, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.
4.3
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Hipsterius
18/03/2020
España
Se ve y funciona perfectamente
Es un monitor excelente, tiene un diseño moderno y minimalista sin mucha parafernalia, que permite tener más espacio en el escritorio debido a su soporte en forma de U, el monitor va genial y se ve todo muy colorido y a alta resolución, con una buena tasa de refresco a la hora de jugar y gracias a su pantalla curva consigue un gran nivel de inmersión.
Ventajas
Excelente calidad por el precio que tiene, perfecto para jugar.
Contras
A veces el monitor regula el brillo de la pantalla en funcion de lo que se ve en ella y puede llegar a perjudicar la experiencia de un juego, sobretodo si la imagen es oscura.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 278E8QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2019-03-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 278E8QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2019-03-18
Pionono
04/03/2018
España
Diseño elegante y buen rendimiento
Adquirí este monitor hace 1 mes y la verdad es que estoy muy contento, el diseño es bonito y no refleja la luz, ademas se sigue viendo bien la pantalla aunque mires sin angulo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 278E8QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Sí, recomiendo este producto
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Blackoutz
07/01/2018
España
Monitor perfecto para gaming y peliculas
ES una PASADA de monitor,vengo de un monitor de 32 pero no full hd y me mosqueaba elegir un monitor de menos pulgadas y curvo pero me equivoque...sin palabras e de decir que a superado mis expectativas con creces,diseño y acabado espectacular, montaje e instalación en menos de 2 minutos y rendimiento una pasada,e de decir que uso Nvidia cosa que el free sync no le daré salida me gustaria que hubiese sido G sync aun así sigo alucinando con la respuesta en los gráficos y tonos de color INCREÍBLE,(y no, no me iré a amd para aprovechar el free sync seguiré con mi Geforce1050 jeje),salu2.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 278E8QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 278E8QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm
La resolución máxima funciona con entradas HDMI y DP.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931