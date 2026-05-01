Descontinuado
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Sumérgete en el momento
El nuevo monitor curvo Momentum te permite vivir en el momento. La tecnología AMD FreeSync™, la frecuencia de actualización rápida de 165 Hz y el tiempo de respuesta de 1 ms proporcionan una experiencia de entretenimiento sin problemas para jugar y ver películas.
Momentum
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta muy bien a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto envolvente, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio.
En la pantalla LED VA de Philips, se utiliza una tecnología de alineación vertical avanzada que proporciona relaciones de contraste estático muy elevadas para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para la visualización de fotos, Internet, películas y aplicaciones con muchos gráficos. Su tecnología de administración de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extraamplio de 176/176 grados, lo que da como resultado imágenes nítidas.
Jugar no debería requerir que decidas entre juegos entrecortados o fotogramas interrumpidos. AMD FreeSync™ Premium les proporciona a los gamers auténticos una experiencia de juego fluida sin interferencias al máximo rendimiento. No hay peligros, juega confiado con una alta frecuencia de actualización, una compensación de fotogramas baja y una baja latencia.
Opiniones
Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos utilizados en esta publicación tienen fines exclusivos de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.