ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo

Descontinuado

Gaming MonitorMonitor curvo LCD Full HD

278M6QJEB5/56

Sumérgete en el momento

El nuevo monitor curvo Momentum te permite vivir en el momento. La tecnología AMD FreeSync™, la frecuencia de actualización rápida de 165 Hz y el tiempo de respuesta de 1 ms proporcionan una experiencia de entretenimiento sin problemas para jugar y ver películas.

Ver todos los beneficios

Sumérgete en el momento

  • Momentum

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta muy bien a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto envolvente, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio.

La pantalla VA proporciona imágenes asombrosas con un amplio ángulo de visualización

La pantalla VA proporciona imágenes asombrosas con un amplio ángulo de visualización

En la pantalla LED VA de Philips, se utiliza una tecnología de alineación vertical avanzada que proporciona relaciones de contraste estático muy elevadas para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para la visualización de fotos, Internet, películas y aplicaciones con muchos gráficos. Su tecnología de administración de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extraamplio de 176/176 grados, lo que da como resultado imágenes nítidas.

AMD FreeSync™ Premium, experiencia de juego fluida, sin interrupciones ni interferencias

AMD FreeSync™ Premium, experiencia de juego fluida, sin interrupciones ni interferencias

Jugar no debería requerir que decidas entre juegos entrecortados o fotogramas interrumpidos. AMD FreeSync™ Premium les proporciona a los gamers auténticos una experiencia de juego fluida sin interferencias al máximo rendimiento. No hay peligros, juega confiado con una alta frecuencia de actualización, una compensación de fotogramas baja y una baja latencia.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm

  2. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  3. Área NTSC según CIE1976

  4. Área sRGB según CIE1931

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos utilizados en esta publicación tienen fines exclusivos de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  6. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.