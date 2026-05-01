Descontinuado
AJ3138/12
Despiértate fácilmente
Haz que tus hijos se despierten con su voz o sus sonidos favoritos con el radio reloj Philips AJ3138/12. Con los anillos y botones intercambiables puedes personalizarlo y el temporizador de siesta te permite programar el reloj sin tener que cambiar los ajustes de la alarma.
Alarma programable
Temporizador de siesta
Perillas y botones de color
Funciona con baterías o con CA
Numerosos estudios han demostrado que dormir una siesta durante el día es bueno para la salud. El temporizador de siesta te ayuda a adquirir este saludable hábito porque te permite disfrutar de una siesta breve sin necesidad de preocuparte por quedarte dormido ni por programar la alarma. Sólo tienes que pulsar un botón para disfrutar de una reconfortante siesta de entre 15 minutos y dos horas antes de retomar las tareas diarias. Simplemente programa el horario que desees y cuando la cuenta regresiva automática del temporizador llegue a cero, la alarma sonará para despertarte.
Para que no te quedes dormido, el radio reloj de Philips tiene una función de repetición de alarma regulable. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez. La alarma suena nuevamente a los cinco minutos y, si todavía no te quieres levantar, puedes pulsar el botón de repetición de alarma dos veces para retrasarla 10 minutos o tres veces para que vuelva a sonar a los 15 minutos.
Utiliza el equipo con baterías o una alimentación de energía directa y disfruta de la gran conveniencia y flexibilidad. Si no hay una toma de corriente disponible o no quieres que los cables te molesten, simplemente usa el equipo con baterías. Si necesitas una fuente de energía continua y estable, conecta el equipo a una toma de corriente. Ahora puedes disfrutar de la verdadera libertad de escuchar donde quieras.
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