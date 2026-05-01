Este temporizador te permite tomar siestas cortas sin necesidad de cambiar los ajustes de alarma

Numerosos estudios han demostrado que dormir una siesta durante el día es bueno para la salud. El temporizador de siesta te ayuda a adquirir este saludable hábito porque te permite disfrutar de una siesta breve sin necesidad de preocuparte por quedarte dormido ni por programar la alarma. Sólo tienes que pulsar un botón para disfrutar de una reconfortante siesta de entre 15 minutos y dos horas antes de retomar las tareas diarias. Simplemente programa el horario que desees y cuando la cuenta regresiva automática del temporizador llegue a cero, la alarma sonará para despertarte.