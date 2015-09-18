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Descontinuado

Radio reloj despertador para iPod/iPhone

AJ6200D/12

4.5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Despiértate con la magnífica música de tu iPod/iPhone

Reproduce y carga tu iPod/iPhone a través del conector Lightning con este elegante radio reloj de Philips. Con un conector USB extra, una potencia de salida de 5 W y sintonización digital FM con presintonías, los grandes botones de la parte delantera ofrecen una configuración de la hora y la alarma sin complicaciones.

Ver todos los beneficios

Despiértate con la magnífica música de tu iPod/iPhone

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • Puerto USB para cargar

  • 5 W, FM, alarma doble

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Sintonización digital FM y presintonías

Sintonización digital FM y presintonías

La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

USB extra para cargar un smartphone o una tableta adicional

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

18/09/2015

España

España

Música y radio accesible

Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

02/08/2019

Peru

Peru

Radio Reloj Dot Iphone Phillips

Excelente diseño y buenas funciones. Dock ligthing de carga para iphone y ipod. Entrada para cable auxiliar 3.5mm Puerto USB de 5w (si deseas cargar algun dispositivo que no sea ligthing). Radio FM 2 Alarmas Sonido nitido y fuerte. Desventajas: -El dock no permite conectar equipos como los iphone en versión Plus (6plus -7plus-8plus). -Si deseas usar la musica suena entre contrado si se usa la versión de iOS 10.3 o superior (probado en un iphone 5s).

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

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