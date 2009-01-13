Descontinuado
Asistencia técnica
AJL305/12
Descontinuado
¿Por qué se detiene la grabación de voz en la radio reloj Philips?
¿Cómo puedo dejar un mensaje de voz en mi radio reloj Philips?
¿Cómo activo el brillo automático en mi radio reloj Philips?
¿Cómo compruebo el estado de memoria del radio reloj?
¿Cómo configuro la función sleep en mi radio reloj Philips?
¿Cómo configuro la alarma en mi radio reloj Philips?
¿Cómo configuro la hora en mi radio reloj Philips?
¿Cómo veo la hora en mi reloj Philips AJL305?
¿Cómo cambio el formato de hora en mi radio Philips?