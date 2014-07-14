Descontinuado
AW5000/10
Toda tu música con sonido de alta fidelidad y sin cables.
Disfruta de tu música de manera inalámbrica con un sonido de alta fidelidad gracias al altavoz Hi-Fi inalámbrico Philips Fidelio. Transfiere tu música, sin esfuerzo alguno, con cuatro controladores Hi-Fi para disfrutar de una experiencia musical potente y totalmente envolvente.
Sonido estéreo de alta fidelidad
60 W, 4 controladores Hi-Fi
Entrada analógica
Disponible en Apple App Store o Google Play, la aplicación detecta automáticamente los teléfonos móviles u otros dispositivos compatibles conectados a la red Wi-Fi doméstica con el fin de ofrecerte el control instantáneo de la música. Controla la reproducción de música, los ajustes de volumen y sonido, así como también los servicios de música en línea y la radio por Internet desde cualquier dispositivo o lugar.
El altavoz dispone de controladores Hi-Fi de categoría profesional con un ángulo especial, diseñados para producir el entorno acústico más amplio y envolvente posible. La posición de los controladores ofrece una calidad de sonido dinámica e inigualable independientemente del lugar de la habitación en el que estés. El diseño exclusivo permite integrar los altavoces sin que desentonen con la decoración interior.
La entrada de línea de audio añadida te permite conectar fuentes de música externas al sistema de Philips además de la opción inalámbrica. Solo tienes que conectar los altavoces a la entrada de línea, la salida de audio o la toma de auriculares de un reproductor multimedia, como un reproductor de CD/DVD, un televisor o un reproductor de MP3
Premios
3.2
de 5
5
Opiniones
Samgher
14/07/2014
España
Excelente sonido y diseño
El diseño y sonido es excelente. La nueva aplicación Airstudio+ es muy estable y permite reproducir música desde el Smartphone o biblioteca de una PC. También reproduce contenidos de Tunein, Spotify y Deezer. Se pueden instalar diversos altavoces en un hogar y reproducir música en cada ambiente. No es posible reproducir la misma música en forma sincronizada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW5000 Altavoz Hi-Fi inalámbrico A5
Sí, recomiendo este producto
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hypy
11/12/2013
España
buen producto
es un buen producto ,algo caro pero los resultados son buenos y el sonido esta bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW5000 Altavoz Hi-Fi inalámbrico A5
Sí, recomiendo este producto
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JFCV
25/09/2015
Peru
Espectacular
Normalmente lo uso con mi móvil, suena muy bien, lo conectas con tu computador y es un tremendo amplificador, suena muy bien y mejor con el ecualizador personalizado. Alta calidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW5000 Altavoz Hi-Fi inalámbrico A5
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