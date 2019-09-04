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Descontinuado

CD Soundmachine

AZ390/12

3

| (2) Opiniones

Disfruta de tu música vayas donde vayas

Si quieres acceder a toda la música almacenada en tu reproductor portátil sin necesidad de usar audífonos, sólo tienes que conectar el reproductor en la toma de USB directo para disfrutar de tu música digital favorita a través de los potentes altavoces, cuando quieras y estés donde estés.

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con USB directo

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USB directo para reproducir música en MP3

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

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MP3 significa MPEG 1 Audio nivel -7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Sintonizador FM para disfrutar de la radio

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Opiniones

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3.0

de 5

2

Opiniones

4
3
2

04/09/2019

Chile

Chile

Muy resistente y buena calidad

Lo tengo hace aproximadamente un año y, lamentablemente, ha recibido varios golpes y maltratos pero aun asin sigue funcionando perfectamente y no tiene daño alguno. Tiene muy buenos bajos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ390 CD Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ390 CD Soundmachine

27/12/2016

Central América

Central América

con fallas desde el inicio

No reproduce ningún tipo de CD. he tenido otros productos Philips y siempre olvido no volver a comprarlos.

Esta reseña se realizó para AZ390 CD Soundmachine

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