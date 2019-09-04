Descontinuado
AZ390/12
Disfruta de tu música vayas donde vayas
Si quieres acceder a toda la música almacenada en tu reproductor portátil sin necesidad de usar audífonos, sólo tienes que conectar el reproductor en la toma de USB directo para disfrutar de tu música digital favorita a través de los potentes altavoces, cuando quieras y estés donde estés.
USB
Negro y gris
MP3 significa MPEG 1 Audio nivel -7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.
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3.0
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Opiniones
Elso
04/09/2019
Chile
Muy resistente y buena calidad
Lo tengo hace aproximadamente un año y, lamentablemente, ha recibido varios golpes y maltratos pero aun asin sigue funcionando perfectamente y no tiene daño alguno. Tiene muy buenos bajos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ390 CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
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WCCxxxxxxxxx
27/12/2016
Central América
con fallas desde el inicio
No reproduce ningún tipo de CD. he tenido otros productos Philips y siempre olvido no volver a comprarlos.
Esta reseña se realizó para AZ390 CD Soundmachine
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