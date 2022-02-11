Descontinuado
BG105/11
Recorta el vello corporal y protege la piel
La serie 1000 está diseñada específicamente para el cuerpo, a diferencia de otras herramientas manuales o eléctricas fabricadas para el rostro. Cuenta con un exclusivo sistema para proteger la piel y un diseño compacto, ideal para usarla en áreas sensibles y pequeñas, o para llevarla de viaje.
Sistema de protección de la piel
1 peine recortador extraíble, 3 mm
Incluye 1 pila AA
El exclusivo sistema de protección de la piel protege aun las zonas más sensibles del cuerpo, lo que permite recortar cómodamente el vello incluso a 0,5 mm y sin contacto directo entre el borde afilado de las cuchillas y la piel.
Corta el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine recortador de 3 mm. Se recomienda recorte previo para el vello más grueso.
Con este producto compacto y eficiente, obtendrás hasta 2 meses de energía para recortar con una sola batería alcalina AA de Philips. El tiempo de funcionamiento puede variar según el tipo de vello y la frecuencia de grooming.
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Premios
3.3
de 5
87
Opiniones
Jano71
11/02/2022
Chile
Buen producto
El producto es muy cómodo, práctico y fácil de usar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Fecha de uso 2022-01-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Fecha de uso 2022-01-10
19/07/2020
Chile
Excelente producto
Fácil de limpiar, económico, cumple con su cometido
Ventajas
Excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG1024/10 afeitadora corporal
Fecha de uso 2018-07-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG1024/10 afeitadora corporal
Fecha de uso 2018-07-19
Alex85
19/02/2019
Chile
Excelente producto
Sinceramente un porducto de alta calidad a un precio acorde al bolsillo. Sin duda, totalmente recomendado!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.