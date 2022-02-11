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Descontinuado

Bodygroom series 1000afeitadora corporal

BG105/11

3.3

| (87) Opiniones

2 Premios

Recorta el vello corporal y protege la piel

La serie 1000 está diseñada específicamente para el cuerpo, a diferencia de otras herramientas manuales o eléctricas fabricadas para el rostro. Cuenta con un exclusivo sistema para proteger la piel y un diseño compacto, ideal para usarla en áreas sensibles y pequeñas, o para llevarla de viaje.

Ver todos los beneficios
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Incluso en las zonas sensibles

Recorta el vello corporal y protege la piel

  • Sistema de protección de la piel

  • 1 peine recortador extraíble, 3 mm

  • Incluye 1 pila AA

Protege mientras recortas

Protege mientras recortas

El exclusivo sistema de protección de la piel protege aun las zonas más sensibles del cuerpo, lo que permite recortar cómodamente el vello incluso a 0,5 mm y sin contacto directo entre el borde afilado de las cuchillas y la piel.

Recorta el vello en todas las direcciones

Recorta el vello en todas las direcciones

Corta el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine recortador de 3 mm. Se recomienda recorte previo para el vello más grueso.

Hasta 2 meses de energía para recortar

Hasta 2 meses de energía para recortar

Con este producto compacto y eficiente, obtendrás hasta 2 meses de energía para recortar con una sola batería alcalina AA de Philips. El tiempo de funcionamiento puede variar según el tipo de vello y la frecuencia de grooming.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Imagen de AWARD-612378
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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

87

Opiniones

11/02/2022

Chile

Chile

Buen producto

El producto es muy cómodo, práctico y fácil de usar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Fecha de uso 2022-01-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Fecha de uso 2022-01-10

19/07/2020

Chile

Chile

Excelente producto

Fácil de limpiar, económico, cumple con su cometido

Ventajas

Excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG1024/10 afeitadora corporal

Fecha de uso 2018-07-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG1024/10 afeitadora corporal

Fecha de uso 2018-07-19

19/02/2019

Chile

Chile

Excelente producto

Sinceramente un porducto de alta calidad a un precio acorde al bolsillo. Sin duda, totalmente recomendado!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 