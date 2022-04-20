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Asistencia técnica
BHD004/03
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¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se usa la boquilla concentradora de mi secador de Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
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