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Descontinuado

DryCare Essential BHD029/00 Secador de cabello de bajo consumo

BHD029/00

4.8
| (60) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.8

de 5

60

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

1

24/05/2021

Argentina

Argentina

muy buen producto

Me encanta el diseño y su funcionamiento, es liviano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD029/00 Secador de cabello de bajo consumo

Sí, recomiendo este producto

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11/08/2020

Argentina

Argentina

EXCELENTE

me gusta, porque deja el cabello muy suave, secado rapido .

Ventajas

ahorro de energia

Contras

que no sea plegable

Sí, recomiendo este producto

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11/08/2020

Argentina

Argentina

es el mejor secador que he usado, mucho aire

por que la relacion precio calidad es optima, esteticamente muy logrado

Ventajas

el precio

Contras

ninguna

Sí, recomiendo este producto

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