Descontinuado
4.8
de 5
60
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
PAME08
24/05/2021
Argentina
muy buen producto
Me encanta el diseño y su funcionamiento, es liviano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD029/00 Secador de cabello de bajo consumo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD029/00 Secador de cabello de bajo consumo
zuricata
11/08/2020
Argentina
EXCELENTE
me gusta, porque deja el cabello muy suave, secado rapido .
Ventajas
ahorro de energia
Contras
que no sea plegable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD029/00 Secador de cabello de bajo consumo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD029/00 Secador de cabello de bajo consumo
Glo Gi
11/08/2020
Argentina
es el mejor secador que he usado, mucho aire
por que la relacion precio calidad es optima, esteticamente muy logrado
Ventajas
el precio
Contras
ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD029/00 Secador de cabello de bajo consumo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD029/00 Secador de cabello de bajo consumo