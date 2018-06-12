La música nunca se detiene
Mi música nunca se detiene. El parlante portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.
8 h de carga, 4 W
Bluetooth de largo alcance
Resistente al agua y al polvo
Correa USB incluida
Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.
El material DuraFit que cubre el parlante proporciona beneficios funcionales y estéticos. Con unas cubiertas superiores de goma que combinan con la tela inferior de color llamativo, este material antideslizante, resistente a los rayones y lavable ofrece una protección adicional, mientras el patrón exclusivo de malla de rombos le da un estilo más moderno y sofisticado.
La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.
4.2
de 5
15
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
Juank
12/06/2018
Peru
Supera las expectativas
Compre un parlante brluetooth por internet de una marca desconocida por el precio, pero no funciona bien, y la bateria ya no funciona después de un año. Ahora tengo este parlante Philips y realmente superó mis expectativas. Gracias por inventar estos aparatos tan útiles!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT3900W Altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT3900W Altavoz portátil inalámbrico
Labetty36
11/08/2020
Argentina
Excelente conexión.
Parlante liviano y resistente a salpicaduras. Buen volumen de sonido. Se conecta muy fácilmente.
Ventajas
tamaño
Contras
no tiene carga a 220v.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT3900A Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-02-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT3900A Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-02-11
SofiaSoledad
10/08/2020
Argentina
IMPECABLE
es ideal para ir de viaje o estar todo el dia en el jardin, la bateria aguanta muchisimo tiempo y su carga no demora mucho, es practica ya que su cable usb tiene la función de pulsera que lo hace muy comodo!!
Ventajas
su tamaño practico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT3900P Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT3900P Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-08-10