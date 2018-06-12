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Parlante portátil inalámbrico

BT3900B/00

4.2

| (15) Opiniones | 93% ha recomendado este producto

La música nunca se detiene

Mi música nunca se detiene. El parlante portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

Ver todos los beneficios

La música nunca se detiene

  • 8 h de carga, 4 W

  • Bluetooth de largo alcance

  • Resistente al agua y al polvo

  • Correa USB incluida

Radiadores de graves para extensión y refuerzo para graves adicionales

Gracias a una gran área de radiación de graves, el parlante EverPlay te ofrece un gran sonido desde un formato compacto. Proporciona extensión y refuerzo para graves adicionales.

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Potente conexión Bluetooth de hasta 30 m (100 pies)

Potente conexión Bluetooth de hasta 30 m (100 pies)

Movete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

15

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

2

12/06/2018

Peru

Peru

Supera las expectativas

Compre un parlante brluetooth por internet de una marca desconocida por el precio, pero no funciona bien, y la bateria ya no funciona después de un año. Ahora tengo este parlante Philips y realmente superó mis expectativas. Gracias por inventar estos aparatos tan útiles!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT3900W Altavoz portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT3900W Altavoz portátil inalámbrico

11/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente conexión.

Parlante liviano y resistente a salpicaduras. Buen volumen de sonido. Se conecta muy fácilmente.

Ventajas

tamaño

Contras

no tiene carga a 220v.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT3900A Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-02-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT3900A Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-02-11

10/08/2020

Argentina

Argentina

IMPECABLE

es ideal para ir de viaje o estar todo el dia en el jardin, la bateria aguanta muchisimo tiempo y su carga no demora mucho, es practica ya que su cable usb tiene la función de pulsera que lo hace muy comodo!!

Ventajas

su tamaño practico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT3900P Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT3900P Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-08-10

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