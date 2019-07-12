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parlante portátil inalámbrico

BT6900A/00

4.2

| (10) Opiniones

La música nunca se detiene

Mi música nunca se detiene. El parlante portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

Ver todos los beneficios

La música nunca se detiene

  • 10 h de carga, 10 W

  • Bluetooth de largo alcance

  • Resistente al agua y al polvo

  • Opción de carga rápida

La carga rápida permite recarga el parlante tres veces más rápido

La carga rápida permite recarga el parlante tres veces más rápido

Normalmente, cargar el parlante toma bastante tiempo. EverPlay ofrece una opción de carga rápida que permite recargarlo tres veces más rápido que con un adaptador USB normal. Con el adaptador Qualcomm Quick-Charge (no incluido), utilizado habitualmente en los teléfonos Android nuevos, el tiempo de carga del parlante es mucho menor.

Estructura resistente: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)

Estructura resistente: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)

El parlante EverPlay es superresistente y es a prueba de golpes, polvo y agua. El polvo no puede interferir en su funcionamiento. Además, lo podés sumergir hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos. Esto significa que una sesión en la ducha, estar bajo la lluvia o una caída rápida en una masa de agua no provocarán daños. Su designación a prueba de golpes implica que sometimos el producto a una prueba de torsión en una "cámara de tortura" con una confiabilidad simulada de una vida útil de 5 años. Everplay tiene una estructura realmente resistente.

Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de carga

Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de carga

Finalmente, hay un parlante Bluetooth que proporciona una forma clara y sencilla para saber cuánta carga queda. Con EverPlay, solo tenés que presionar el botón de encendido para saber cuánta batería queda.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

10

Opiniones

2

12/07/2019

Chile

Chile

Gran parlante

Excelente sonido y alta resistencia (lo usan mis hijos) Lo recomiendo por diseño, por calidad de sonido y precio, lo volvería a comprar :)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

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20/05/2019

Chile

Chile

Muy pero muy bueno.

Lo regalé a una persona hace unas semanas que vive conmigo...no tiene nada que envidiarle a mi Bosé de igual tamaño. Es una bestia en formato pequeño. Más encima lo encontré rebajado en una conocida tienda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

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17/08/2018

Chile

Chile

Buen parlante portatil

Parlante con muy buen sonido, completo, por precio/calidad una buena opción, quedaras satisfecho, resistente al agua y golpes.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

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