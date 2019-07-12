BT6900A/00
La música nunca se detiene
Mi música nunca se detiene. El parlante portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.
10 h de carga, 10 W
Bluetooth de largo alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida
Normalmente, cargar el parlante toma bastante tiempo. EverPlay ofrece una opción de carga rápida que permite recargarlo tres veces más rápido que con un adaptador USB normal. Con el adaptador Qualcomm Quick-Charge (no incluido), utilizado habitualmente en los teléfonos Android nuevos, el tiempo de carga del parlante es mucho menor.
El parlante EverPlay es superresistente y es a prueba de golpes, polvo y agua. El polvo no puede interferir en su funcionamiento. Además, lo podés sumergir hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos. Esto significa que una sesión en la ducha, estar bajo la lluvia o una caída rápida en una masa de agua no provocarán daños. Su designación a prueba de golpes implica que sometimos el producto a una prueba de torsión en una "cámara de tortura" con una confiabilidad simulada de una vida útil de 5 años. Everplay tiene una estructura realmente resistente.
Finalmente, hay un parlante Bluetooth que proporciona una forma clara y sencilla para saber cuánta carga queda. Con EverPlay, solo tenés que presionar el botón de encendido para saber cuánta batería queda.
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4.2
de 5
10
Opiniones
JocelynDA
12/07/2019
Chile
Gran parlante
Excelente sonido y alta resistencia (lo usan mis hijos) Lo recomiendo por diseño, por calidad de sonido y precio, lo volvería a comprar :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
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Alejandro225
20/05/2019
Chile
Muy pero muy bueno.
Lo regalé a una persona hace unas semanas que vive conmigo...no tiene nada que envidiarle a mi Bosé de igual tamaño. Es una bestia en formato pequeño. Más encima lo encontré rebajado en una conocida tienda.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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ChristianM
17/08/2018
Chile
Buen parlante portatil
Parlante con muy buen sonido, completo, por precio/calidad una buena opción, quedaras satisfecho, resistente al agua y golpes.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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