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Altavoz portátil inalámbrico

BT6900P/00

4.2

| (10) Opiniones

La música nunca se detiene

Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

Ver todos los beneficios

La música nunca se detiene

  • 10 W, 10 horas

  • Bluetooth de amplio alcance

  • Resistente al agua y al polvo

  • Opción de carga rápida

Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

El cable USB actúa como correa

Recargar nunca ha sido tan fácil. Cuando la batería esté baja, usa el cable-correa de recarga USB dos en uno. Conéctalo para recargar o úsalo para enganchar el altavoz a una bolsa para trasladarlo con facilidad.

Conexión Bluetooth potente de hasta 30 m (100 pies)

Conexión Bluetooth potente de hasta 30 m (100 pies)

Muévete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

10

Opiniones

2

12/07/2019

Chile

Chile

Gran parlante

Excelente sonido y alta resistencia (lo usan mis hijos) Lo recomiendo por diseño, por calidad de sonido y precio, lo volvería a comprar :)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

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20/05/2019

Chile

Chile

Muy pero muy bueno.

Lo regalé a una persona hace unas semanas que vive conmigo...no tiene nada que envidiarle a mi Bosé de igual tamaño. Es una bestia en formato pequeño. Más encima lo encontré rebajado en una conocida tienda.

Sí, recomiendo este producto

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17/08/2018

Chile

Chile

Buen parlante portatil

Parlante con muy buen sonido, completo, por precio/calidad una buena opción, quedaras satisfecho, resistente al agua y golpes.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico

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