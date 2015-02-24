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Descontinuado

Microcadena

BTM2280/12

4.4

| (9) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

Reproduce tu música portátil en casa. Este microsistema de música de Philips incluye USB directo y entrada de audio. Además, con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, te permite disfrutar de la música sin complicaciones.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

  • Bluetooth®

  • 20 W

Potencia de salida máxima de RMS de 20 W

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa MPEG 1 Audio nivel -7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida

El diseño compacto se amolda a cualquier espacio y estilo de vida. El diseño compacto puede colocarse en cualquier habitación debido a su diseño estético y su tamaño pequeño.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

9

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

24/02/2015

Chile

Chile

muy bien diseñado

Presenta un bonito diseño y fácil de utilizar. El sonido es bueno y acorde a lo esperado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2280 Microcadena

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05/07/2016

España

España

Comprador verificado

Magnífico producto

Es el producto que buscaba, al tener USB, Bluetooth, CD y radio. Todo lo necesario en casa relacionado con la música.

Sí, recomiendo este producto

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25/08/2016

Peru

Peru

simplemente excelente

Buscaba un equipo pequeño pero con todas las funcionalidades y lo encontré. Lo único negativo es que no tiene batería de respaldo para el reloj, pero la verdad es que no esperaba siquiera que tuviera reloj

Sí, recomiendo este producto

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