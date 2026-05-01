Descontinuado
BTM5120/12
Relájate con excelente música
El microsistema de música Philips cuenta con soporte para transmisión Bluetooth® multidispositivo, reproducción de MP3 a través de USB directo y entrada de audio para otros sistemas. Altavoces potentes con mejora del refuerzo de graves para optimizar tu experiencia de entretenimiento en casa.
100 W
Bluetooth®
con MULTIEMPAREJAMIENTO
CD, MP3-CD, USB directo, FM
La transmisión inalámbrica de sonido mediante Bluetooth® es cada vez más común en el sector de los sistemas de sonido, pero la mayoría de estos sistemas compatibles con Bluetooth® no permiten emparejar más de un dispositivo a la vez. El emparejamiento de varios dispositivos te permite emparejar hasta tres dispositivos de forma simultánea y cambiar entre ellos al instante.
En la parte posterior del controlador del altavoz hay una cámara que dirige el aire hacia unas rejillas ajustadas acústicamente en el altavoz para dar a las notas graves un sonido más potente y realista.
Con la completa capacidad de transferencia de archivos, podés acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.
Opiniones