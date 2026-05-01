Comparte rápidamente tus archivos en Facebook y You Tube o por mail

El software Windows incorporado te permite subir videos a sitios web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin complicaciones. Si tienes una computadora Mac, puedes organizar, editar y compartir tus videos fácilmente con iMovie de iLife. El formato de video HD (H.264) con una técnica de compresión avanzada de la videocámara Philips te permite crear archivos más pequeños que los de las cámaras digitales o de video y los celulares comunes, sin afectar la calidad del original, por lo que podrás compartirlos rápidamente. Estos archivos también se pueden utilizar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.