Descontinuado
CAM110RD/00
Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil
Graba increíbles videos en Full HD y mejóralos con la exclusiva tecnología antivibraciones incorporada a tu cámara de video ESee. Con la grabación en formato dual puedes guardar tus videos en HD o en una resolución menor para enviarlos fácilmente por correo electrónico y verlos en el televisor hasta 4 veces más rápido.
Con esta avanzada tecnología puedes capturar excelentes videos para compartirlos con tus amigos y familiares. Los sensores giratorios con algoritmos avanzados ofrecen videos más estables y sin distorsiones porque miden la distancia que existe entre el suelo y el lente de la cámara para realizar las correcciones adecuadas cuando la cámara se mueve. Esta tecnología avanzada te ofrece imágenes nítidas siempre para que captures tus mejores momentos en videos de excelente calidad.
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